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      Луценко хочет сохранить должность, и это его ошибка, – эксперт

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      Юрий Луценко готов перейти от Порошенко на сторону Зеленского?
      Юрий Луценко готов перейти от Порошенко на сторону Зеленского? / Фото из открытых источников

      Торможение Генеральной прокуратурой расследования причастности людей Порошенко к коррупции бывшего олигарха Януковича – дерзкая авантюра Луценко, который знает, что на его место есть минимум четыре претендента. Его задача – найти политические аргументы, что он хороший генпрокурор.

      Такое мнение 24 каналу сообщил директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

      Читайте также: Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?

      Луценко нужно искать политические аргументы для своего спасения. Он пытается найти политическую броню для своего будущего снятия с должности. Генпрокурор тогда скажет: вы меня снимаете, потому что наконец, через три года, я начал бороться с преступностью,
      – отмечает Виктор Небоженко.

      В то же время, по мнению эксперта, попытки Луценко удержаться на должности генпрокурора – его большая личная ошибка. Он пошел по пути формирования публичных политических аргументов, что его нельзя снимать. Взамен Луценко нужно как можно скорее уходить из прокуратуры и формировать свою политическую силу. А генпрокурор, говорит Небоженко, тянет, клянчит и кокетничает. Выбирает наиболее смешной анекдот, чтобы рассказать новому президенту.

      Виктор Небоженко отмечает: антикоррупционные органы могут придраться к примитивным вещам: покупке Луценко дорогих авто, фантастическому успеху жены в бизнесе.

      НАБУ, САП, военная прокуратура настрадались от Луценко и очень хотят от него избавиться. Тень лучшего друга Порошенко на прокуратуру им совершенно не нужна. Прокуратура хочет деполитизации. А Луценко втягивает ее в мелкие политические интриги. Хочет остаться. Но боится преследований. Но вряд ли Луценко посадят. Украина – мягкая, хорошая страна. А он уже сидел при Януковиче,
      – отметил Виктор Небоженко.

      Что известно о вручении подозрений людям Порошенко?
      22 апреля в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1" процитировали письмо главы отдела процессуального руководства по уголовным производствам ГПУ Константина Кулика, где он отмечает, что вручены подозрения бывшей руководительнице НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе администрации президента Борису Ложкину и заместителю главы администрации Алексею Филатову. Их подозревают в том, что позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов. Письмо Кулик опубликовал еще 28 марта.

      По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний Курченко ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания) нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза. Тогда сообщили, что подозрения Гонтаревой, Ложкину и Филатову составили незаконно, а доказательств преступлений у следствия нет. Однако 22 апреля информация об объявлении подозрений упомянутым лицам появилась на официальном сайте ГПУ.

      Видео: письмо Кулика зачитывают в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1 + 1"

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Сергей Курченко Борис Ложкин Валерия Гонтарева ГПУ Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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