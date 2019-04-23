Спасение Луценко: генпрокурор бежит от Порошенко?

Обнародование информации о вручении ГПУ подозрений людям из окружения Порошенко по делу Курченко, олигарха семьи Януковича, вызвало много вопросов. В частности, почему Юрий Луценко пытался затормозить расследование.

В чем подозревают приближенных к Порошенко чиновников и что грозит Луценко – далее в материале 24 канала.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: какими будут первые сто дней Зеленского

Кого из окружения Порошенко подозревают в деле Курченко?

Еще в конце марта трем чиновникам Порошенко ГПУ вручила подозрения: экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-главе Администрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы администрации Алексею Филатову. Их подозревают в том, что они помогли ОПГ Курченко легализовать миллиарды долларов.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: официальные результаты

По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний Курченко ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания) нанесли украинскому бюджету убытков на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.



Гонтарева предлагает следователям приехать в Лондон и там вручить ей подозрение

О подозрениях окружению Порошенко стало известно из письма главы отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константина Кулика, который обнародовал его еще 28 марта. Впрочем, тогда пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган сообщила, что подозрения Гонтаревой, Ложкину и Филатову составили незаконно, а доказательств преступлений у следствия нет. В частности, нет достаточных доказательств: поручения старшего группы прокуроров и личного вручения. (Что неудивительно, ведь Гонтарева еще до своего увольнения уехала из Украины и сейчас живет в Лондоне - "24"). По сообщению Сарган, ни одно из этих требований не было соблюдено прокурором Куликом. Это предвыборная лихорадка. И правовую оценку действиям прокурора предоставит Государственное бюро расследований.



Ложкин возглавляет Еврейскую конфедерацию Украины

Однако на первый же день после второго тура президентских выборов, Порошенко проиграл, – 22 апреля информация об объявлении подозрений упомянутым лицам появилась на официальном сайте ГПУ. Согласно объяснениям Ларисы Сарган, ничего особенного не произошло. Просто многие потеряли память.

Вниманию всех переобутых до, в процессе, после. Перекрашенных в полете, походе или переползая от и до. После проведения служебного расследования Генинспекцией было установлено, что подозрения были направлены лицам с нарушением процедуры. В течение нескольких недель Генпрокурор провел слушание по данному делу. Уголовное производство #Курченкогейт после завершения всех процедур будет передано в суд. Закон один для всех так же, как и в остальных предыдущих случаях,

– гневно написала Сарган.

Дерзкая авантюра Луценко

На первый взгляд, отмечают эксперты, кажется, что Юрий Луценко уже хочет "помочь" новому президенту. На самом деле, подчеркивает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко – это наглая авантюра Луценко, который знает, что на его место есть минимум четыре претендента. Его задача – найти аргументы политического плана, что он хороший генпрокурор. Что за то, что он борется с коррупцией именно сейчас, его хотят уволить.

Луценко надо искать политические аргументы для своего спасения. Он пытается найти политическую броню для своего будущего снятия с должности. Генпрокурор тогда скажет: вы меня снимаете, потому что наконец – через три года – я начал бороться с преступностью,

– отмечает Виктор Небоженко.



В парламенте может быть консенсус для увольнения Луценко

Читайте также: Госбюро расследований проводит обыски в НАБУ: дело касается коррупции в "Укроборонпроме"

В то же время, по убеждению эксперта, попытки Луценко удержаться на посту генпрокурора – его большая личная ошибка. Он пошел путем формирования публичных политических аргументов, что его нельзя снимать. Зато Луценко нужно, как можно быстрее уходить из прокуратуры и формировать свою политическую силу. А генпрокурор, говорит Небоженко, тянет, клянчит и кокетничает. Выбирает самый смешной анекдот, чтобы рассказать новому президенту.

Луценко могут уволить и открыть уголовное производство

Как напоминает политический эксперт Андрей Вигиринский, статья 213 Конституции о выражении недоверия генпрокурору определяет алгоритм отстранения от должности. В частности, необходимо собрать юридический фактаж, который бы давал основания президенту внести представление в Верховную Раду. Таких оснований, считает эксперт, достаточно.

Уволить Луценко можно только на основе кейса "Приватбанка" – вопрос национальной безопасности. Генпрокурор в свое время встречался с основными акционерами "Приватбанка" в Женеве. После чего пытался подвергнуть сомнению выводы проведенного аудита банка, который показал огромные долги. Национализация "Приватбанка" была вопросом нацбезопасности. И генпрокурор пытался на это повлиять,

– отмечает Андрей Вигиринский.

По убеждению политолога Петра Олещука, в парламенте могут найтись голоса за увольнение Луценко.

"Луценко уже заявил, что никуда уходить не собирается с должности генпрокурора. Но президент может этот вопрос вынести на рассмотрение парламента. И что-то подсказывает, что в Верховной Раде могут найтись желающие уволить Луценко. Вероятен консенсус разных политических сил", – считает Петр Олещук.



Янукович упрятал Луценко в тюрьму на четыре года

Виктор Небоженко отмечает: антикоррупционные органы могут придраться по примитивным вещей: покупка Луценко дорогих авто, фантастический успех жены в бизнесе.

НАБУ, САП, военная прокуратура настрадались от Луценко и очень хотят его лишиться. Тень лучшего друга Порошенко на прокуратуре им совершенно не нужна. Прокуратура хочет деполитизации. А Луценко втягивает ее в мелкие политические интриги. Хочет остаться. Но боится преследований. Но вряд ли Луценко посадят. Украина – мягкая, добрая страна. А он же сидел при Януковиче,

– отметил Виктор Небоженко.