Порятунок Луценка: генпрокурор біжить від Порошенка?

Оприлюднення інформації про вручення ГПУ підозр людям з оточення Порошенка у справі Курченка, олігарха сім’ї Януковича, викликало багато запитань. Зокрема, чому Юрій Луценко намагався загальмувати розслідування.

У чому підозрюють наближених до Порошенка чиновників і що загрожує Луценку – далі в матеріалі 24 каналу.

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Кого з оточення Порошенка підозрюють у справі Курченка?

Ще наприкінці березня трьом чиновникам Порошенка ГПУ вручила підозри: екс-главі НБУ Валерії Гонтаревій, екс-очільнику Адміністрації Президента Борису Ложкіну і заступнику глави адміністрації Олексію Філатову. Їх підозрюють у тому, що вони допомогли ОПГ Курченка легалізувати мільярди доларів.

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За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній Курченка СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія) завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.



Гонтарева пропонує слідчим приїхати до Лондона і там вручити їй підозру

Про підозри оточенню Порошенка стало відомо з листа глави відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях ГПУ Костянтина Кулика, який оприлюднив його ще 28 березня. Втім, тоді прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила, що підозри Гонтаревій, Ложкіну і Філатову склали незаконно, а доказів злочинів у слідства немає. Зокрема, немає доручення старшого групи прокурорів і особистого вручення. (Що не дивно, адже Гонтарева ще до свого звільнення виїхала з України і зараз живе в Лондоні – "24"). За повідомленням Сарган, жодна з цих вимог не була дотримана прокурором Куликом. Це передвиборча лихоманка. І правову оцінку діям прокурора надасть Державне бюро розслідувань.



Ложкін наразі очолює Єврейську конфедерацію України

Однак на перший же день після другого туру президентських виборів, які Порошенко програв, – 22 квітня – інформація про оголошення підозр згаданим особам з'явилась на офіційному сайті ГПУ. Згідно з поясненням Лариси Сарган, нічого особливого не відбулося. Просто багато хто втратив пам'ять.

До уваги усіх перевзутих до, в процесі, після. Перефарбованих в польоті, поході чи переповзаючи від і до. Після проведення службового розслідування Генінспекцією було встановлено, що підозри були направлені особам з порушенням процедури. Протягом кількох тижнів Генпрокурор провів заслуховування по цій справі. Кримінальне провадження #Курченкогейт після завершення всіх процедур буде передано до суду. Закон один для всіх так само, які в і решті попередніх випадків,

– гнівно написала Сарган.

Зухвала авантюра Луценка

На перший погляд, зазначають експерти, здається, що Юрій Луценко вже хоче "допомогти" новому президенту. Насправді, наголошує директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко – це зухвала авантюра Луценка, який знає, що на його місце є мінімум чотири претенденти. Його завдання – знайти аргументи політичного плану, що він хороший генпрокурор. Що через те, що він бореться з корупцією саме зараз, його хочуть звільнити.

Луценку треба шукати політичні аргументи для свого порятунку. Він намагається знайти політичну броню для свого майбутнього зняття з посади. Генпрокурор тоді скаже: ви мене знімаєте, тому що нарешті – через три роки – я почав боротися зі злочинністю,

– зазначає Віктор Небоженко.



В парламенті може бути консенсус для звільнення Луценка

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Водночас, на переконання експерта, спроби Луценка утриматися на посаді генпрокурора – його велика особиста помилка. Він пішов шляхом формування публічних політичних аргументів, що його не можна знімати. Натомість Луценку треба якомога швидше йти з прокуратури і формувати свою політичну силу. А генпрокурор, говорить Небоженко, тягне, клянчить і кокетує. Вибирає найбільш смішний анекдот, щоб розповісти новому президенту.

Луценка можуть звільнити і відкрити кримінальне провадження

Як нагадує політичний експерт Андрій Вігірінський, стаття 213 Конституції про висловлення недовіри генпрокурору визначає алгоритм відсторонення від посади. Зокрема, необхідно зібрати юридичний фактаж, який би давав підстави президенту внести подання до Верховної Ради. Таких підстав, вважає експерт, достатньо.

Звільнити Луценка можна лише на основі кейсу "Приватбанку" – питання національної безпеки. Генпрокурор свого часу зустрічався з основними акціонерами "Приватбанку" в Женеві. Після чого намагався піддати сумніву висновки проведеного аудиту банку, який показав величезні борги. Націоналізація "Приватбанку" була питанням нацбезпеки. І генпрокурор намагався на це вплинути,

– зазначає Андрій Вігірінський.

На переконання політолога Петра Олещука, в парламенті можуть знайтися голоси за звільнення Луценка.

"Луценко вже заявив, що нікуди йти не збирається з посади генпрокурора. Але президент може це питання винести на розгляд парламенту. І щось підказує, що у Верховній Раді можуть знайтися охочі звільнити Луценка. Ймовірний консенсус різних політичних сил", – вважає Петро Олещук.



Янукович свого часу запроторив Луценка до тюрми на чотири роки

Віктор Небоженко наголошує: антикорупційні органи можуть причепитися до примітивних речей – купівлі Луценком дорогих авто, фантастичного успіху дружини в бізнесі.

НАБУ, САП, військова прокуратура настраждалися від Луценка і дуже хочуть його позбутися. Тінь кращого друга Порошенка на прокуратуру їм абсолютно не потрібна. Прокуратура хоче деполітизації. А Луценко втягує її в дрібні політичні інтриги. Хоче залишитися. Але боїться переслідувань. Але навряд чи Луценка посадять. Україна – м'яка, добра країна. А він же сидів при Януковичі,

– зазначив Віктор Небоженко.