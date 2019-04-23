Держбюро розслідувань проводить обшуки в НАБУ: справа стосується корупції в "Укроборонпромі"

Державне бюро розслідувань проводить 23 квітня слідчі дії в будівлі Національного антикорупційного бюро. При цьому в ДБР не пояснюють, у якій справі проводять обшуки і пообіцяли 24 каналу прокоментувати ситуацію згодом.

Водночас у НАБУ повідомили, що обшуки проходять у справі про корупцію в "Укроборонпромі". Зокрема, є відповідна ухвала суду.

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У Генпрокуратурі згодом повідомили, що ДБР проводить обшуки в межах розслідування справи про можливе отримання хабарів правоохоронцями за закриття справ про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.

Зараз триває виїмка документів, що може свідчити про бездіяльність керівництва НАБУ у справі про розкрадання в "Укроборонпромі", повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Вона додала, що в березні 2017 року Головна військова прокуратура скерувала до НАБУ інформацію про розкрадання в оборонній сфері. Проте ця інформація не отримала розвитку у розслідуванні. Тож ДБР оцінює бездіяльність керівництва НАБУ після отримання матеріалів військової прокуратури та нереагування на дані, що містилися у скерованих документах.

Також перевіряється інформація про позаслужбові стосунки керівництва НАБУ із третіми особами, які можуть свідчити про навмисне нерозслідування кримінального провадження по розкраданнях в "Укроборонпромі", зокрема через ТОВ "Отпимумспецдеталь",

– написала речниця генпрокурора.

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