Генпрокуратура 3 роки приховувала корупційні схеми: кінцева частина скандального розслідування

Журналісти Bihus.info з'ясували, яку роль в корупційних схемах відігравали Генпрокуратура та НАБУ. А також чому військова прокуратура замітала сліди власних розслідувань.

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі

Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

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Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

Розслідування військової прокуратури

Навесні 2017 року співробітники військового прокурора України Анатолія Матіоса завітали з обшуком у центральний офіс "Укроборонпрому". Там вони шукали документи по фірмі "Оптимумспецдеталь". Військова прокуратура тричі бралася за справу, і лише на третій раз їй вдалося просунутися трохи далі.

Проте тільки но прокурори наближалися до реальних організаторів схеми, зокрема й до Гладковського, військова прокуратура зачищала сліди того, що якесь розслідування взагалі існувало. А ухвалу, якою суд дозволи обшуки в концерні просто приховали в реєстрі.

Заява Луценка

Після виходу перших двох частин розслідування Генпрокурор заявив, що слідство і без журналістів доходило до переможного кінця у цій справі. А розслідування "Наших грошей" просто випередило Генпрокуратуру.



Генпрокурор Юрій Луценко

Але Луценко оминає ключове – цілих три роки Генпрокуратура знала про корупційні схеми. А "хлопчики" робили все можливе, аби ці справи не просувалися далі. Тож, якби журналісти не підняли галас, прокурори й далі стояли б на фінішній прямій.

Діяльність НАБУ

Зрештою після публікації перших частин розслідування, НАБУ розгорнуло активну діяльність – зареєстрували кілька проваджень та провели не дуже результативні обшуки.



Жуков вимагає прибрати зі списку "Оптиму"

Список у цьому контексті – це перелік фіктивних фірм, в який НАБУ внесло центральну компанію угрупування "Оптиму" через її підозрілі контакти з Харківським бронетанковим заводом. НАБУ вело розслідування по закупівлях цього заводу, а "Оптима" продавала заводу танкові приціли.

Восени 2016 року НАБУ передає список ненадійних компаній керівництву "Укроборонпрому". Копія списку одразу потрапила до Віталія Жукова і в нього "зірвало дах", бо через цей документ концерн зупиняє виплати.



Листування Жукова та Рогози

До слова, Олександр "Глушко", Олексій Бабіч та Роман "Тымкив" – директори Харківського, Житомирського та Львівського бронетанкових заводів. Яків "Мармыло" – керівник Харківського машинобудівельного заводу.

Жуков поінструктував Рогозу, що НАБУ повинно повідомити концерн, що "Оптима" – це "показово-примірне підприємство". Бо тоді концерн заплатить. Через місяць Рогоза відпише Жукову, що все нормально і НАБУ викреслить їх компанію зі списку підозрілих.



Рогоза наголосив, що НАБУ викреслить їх компанію зі списку підозрілих

Наступного дня Рогоза отримав лист, у якому було вже не вісім фірм, а лише сім. "Оптима" зі списку, як і говорив Рогоза, зникає.

Приціли Харківський бронетанковий завод купляв у "хлопчиків" із триразовою переплатою. У їх внутрішній бухгалтерії, ціна закупки у контрабандиста 18 тисяч доларів за штуку, а ціна продажу на завод – 54 тисячі.



Ціни були завищені у три рази

Завод продовжував купувати приціли у "хлопчиків" після того, як НАБУ викреслило компанію з переліку підозрілих. Підпис Гізо Углави коштував оборонному бюджету ще 13 мільйонів гривень.

Розслідування більше нагадувало партнерство

Але все це більше нагадує партнерство, ніж розслідування. Коли "хлопчики" захотіли персональну довідку від НАБУ, що вони "чисті", вони її отримали. До речі, звітуючи про успіхи директор НАБУ Артем Ситник сказав, що його орган таких документів не видає.



Детективи НАБУ компанію "Оптимумспецдеталь" до переліку компаній з ознаками фіктивності не включали

Хто ж організував таке партнерство

Контакти в НАБУ "хлопчикам" забезпечував давній друг Рогози – Євген Шевченко. Це відомий бізнесмен та інформатор Національного антикорупційного бюро. Шевченко – нештатний співробітник бюро. Добровільний помічник, який брав участь у багатьох операціях НАБУ під прикриттям. "Друг НАБУ" – так описав свій статус сам Євген. Та друг він не лише для Бюро, але й для групи Гладковського-Жукова.



"Друг НАБУ" Євген Шевченко

У грудні 2016 року Євген пояснив Рогозі, що детектив, який "розслідує" оборонні схеми підготує потрібний групі лист.



Листування Шевченка та Рогози

На відміну від спецагента Жені Діма – це вже штатний працівник НАБУ, детектив Дмитро Литвиненко. У січні 2017 року Литвиненко уточнював у Рогози, яку фірму видалити із переліку проблемних контрагентів.

На жаль, чіткий прайс НАБУ на послуги для злочинного угрупування у листуванні відсутній, проте однозначні вказівки на платність цих послуг є. У лютому 2017 року Рогоза жалівся Жукову, що йому потрібні гроші, щоб закрити питання в НАБУ.



Рогоза жалівся Жукову, що йому потрібні гроші

Шевченко ж заявив, що ніколи не просив у Рогози гроші для НАБУ. Може скластися враження, що Євген був для цієї групи "бігунком", та спільно з групою Гладковсього-Жукова-Рогози, він заробив 300 тисяч доларів, вклавшись у їхній бізнес із продажу контрабандних запчастин "Укроборонпрому".

Про те, що Шевченко знайомий з "хлопчиками" журналісти "Бігус інфо" знали ще у 2017 році, коли до їх рук потрапили записи із камер спостереження Житомирського бронетанкового заводу. На кадрах – прохідна заводу, перепустки отримують двоє відвідувачів: Віталій Жуков та Євген Шевченко.



Зустріч Шевченка та Жукова

Крім цього, до рук журналістів "Бігус інфо" потрапив цікавий документ, який після візиту Жукова та Шевченка завод надіслав "нагору" в концерн. У доповідній йдеться про те, що Жуков погрожував: або співпрацюєте, або маєте проблеми. Євген Шевченко ж представився куратором цієї співпраці від заступника генерального директора "Укроборонпрому".

Тепер Євген запевняє, що як спецагент НАБУ "розробляв" директорів заводів і мріяв посадити на нари ледь не всю верхівку концерну, директора Житомирського бронетанкового теж. Посадити так нікого і не вдалося.

Протягом двох годин розмов з журналістами Шевченко майстерно обходив корупційні питання. Він визнав, що інвестував у контрабанду, але спростував завищення ціни. Знав усе про хабарі в оборонці, але заявляв, що нічого не давав.

Можливо, протягом пів року я зможу дати більш точну інформацію щодо угод, в яких я брав участь. Але наразі я не можу все розповісти,

– повідомив Шевченко.

У 2016 році "Оптима" випала з інтерес детективів НАБУ. І лише влітку 2017 вони знов запідозрили, що щось з цією фірмою не так. Але до активних обговорень оборудок "Оптими" НАБУ повернеться аж наприкінці 2018 року. А за цей час група Гладковського та Жукова встигли витягти з Харківського бронетанкового заводу ще 14 мільйонів гривень.

Роль президентської "Ленкузні"

Завдяки курячій сліпоті усіх слідчих органів – апетити груп стрімко зростали. У їхніх планах було перевезти на "Ленкузню" імпорт двигунів на бронетехніків, а ще продати "Укрборонпрому" запчастини для зенітних комплексів і літаків на 100 мільйонів доларів.

На фото та ж сама прохідна "Житомирського бронетанкового". Перепустку на завод отримує Андрій Рогоза. Зверніть увагу на дату – вересень 2018 року. Рогоза приїжджав на завод не просто так. На цьому аудіозаписі з представником заводу про поставки і називає нову фірму – "Торгпром юа".



Прохідна "Житомирського бронетанкового"

"У нас же ж є інші компанії, які нові зараз працюють – "Торгпром юа". Вона вантажить на Харків зараз, вантажить на інші підприємства Міністерства оборони", – сказав Рогоза.

Журналісти перевірили цю фірму і вона дійсно вже отримала три мільйони від "Харківського бронетанкового заводу". На фото центральна прохідна "Київського бронетанкового заводу" та Mersedes Жукова. Він заходить на завод з якимись документами в рухах.



Жуков заходить у приміщення "Київського бронетанкового заводу"



Віталій Жуков виїжджає з "Київського бронетанкового заводу"

Директор заводу запевняв, що ні з Рогозою, ні з Жуковим більше не співпрацює. Однак навіщо тоді Жуков катається на завод, то так і не пояснив. Але журналісти вже знають – у Жукова теж нова компанія, яка навивається "Спеціальне конструкторське бюро Вектор В". Спеціалізація – виробництво зброї і боєприпасів. Ця компанія розміщена на території "Ленінської кузні" і вже встигла укласти контракт із "Київським бронетанковим".

Значення розслідування

Журналісти не просто так зробили блок про правоохоронні органи фінальним. Розслідування не планувалося під вибори. Але завдяки їм набрало резонансу і розголосу. Директорів заводів відсторонили від посад, Луценко наробив голосних заяв у телевізорі, три роки офіційні розслідування велися з нульовим результатом і так далі.

Нині поки всі ворушаться через вибори, особливо хочеться нагадати ГПУ, НАБУ, СБУ тощо, що вони мають робити свою роботу так само як і журналісти. Вони не повинні зважати ні на прізвища, ні на посади, ні на вибори в календарі.

Дивіться відео повного випуску кінцевої частини розслідування про корупцію в "Укроборонпромі"

Перша частина розслідування – Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"



Друга частина розслідування – Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

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