Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ обшукало Гладковських

НАБУ провело низку обшуків у першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина Ігоря та інших фігурантів журналістського розслідування про корупцію в оборонно-промисловому комплексі України.

"Виходячи з того, що ми побачили в тих сюжетах, ми зареєстрували 2 провадження. В межах одного з них сьогодні була проведена низка обшуків – близько 20, в тому числі і за місцем проживання Ігоря і Олега Гладковських, Віталія Жукова, Андрія Рогози та інших", – сказав на брифінгу директор НАБУ Артем Ситник.

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Дивіться відео розслідування про оборудки в оборонному секторі України:

Що відомо про корупцію в "Укроборонпромі"? Команда журналістських розслідувань Bihus.Info з’ясувала, що Ігор Гладковський – син на той час першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами. За даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



До корупційних операцій, за даними журналістів, причетні Олег Гладковський (раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка), екс-керівник "Укрспецекпорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну.



За даними розслідування, угоди організовували через 3 головні фірми-прокладки. Однією з таких фірм нібито був завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку. Окрім того, центром оборудок стала підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – "Оптима".



27 лютого в НАБУ повідомили, що почали досудове розслідування за ознаками привласнення, розтрати майна або оволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.