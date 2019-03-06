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      Глава "Укроборонпрому" розказав про свої відносини з Гладковськими

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      Генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін
      Генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін / Фото з відкритих джерел

      Генеральний директор "Укроборонпрому" Павло Букін підтвердив, що знайомий з екс-заступник секретаря РНБО Олегом Гладковським і його сином Ігорем.

      При цьому Букін зазначив в інтерв'ю ВВС Україна, що з Олегом Гладковська у нього відносини "виключно робочі".

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      Гендиректор "Укроборонпрому" повідомив, що раніше працював з Гладковським як з головою Комісії з військово-технічного співробітництва.

      При призначенні на посаду керівника "Укроборонпрому" Букін проходив у Гладковського-старшого співбесіду.

      Ніяких питань неслужбового характеру у нас не було,
      – запевнив Павло Букін.

      Він додав, що у екс-заступник секретаря РНБО  не було повноважень, які дозволяли б йому впливати на закупівлі, а з Комісії з військово-технічного співробітництва, за словами Букіна, Гладковський звільнився рік або два тому.

      Гладковський укроборонпром
      Старший і молодший Гладковські

      4 березня Павло Букін та Ігор Гладковський зустрілися, щоб обговорити "те, що відбулося". Також він підтвердив своє знайомство з Ігорем Гладковським.

      З Ігорем я знайомий. Познайомив мене Олег Володимирович (Гладковський-старший – "24"). Службових відносин з ним не було",
      – сказав Павло Букін.

      На уточнююче запитання, чи не пов'язують чи Букіна з Гладковським-молодшим дружні стосунки, директор Укроборонпрому відповів: "Дружби немає, він набагато молодший за мене".

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      Павло Букін заявив, що журналісту Денису Бігус потрібно "вимогливіше ставитися до інформації, джерел і фактажу"
      та він ще не вирішив, чи подаватиме позов до суду проти проекту "Наші гроші з Денисом Бігусом". На питання, чи буде він подавати до суду, Букін відповів: "У мене немає рішення з цього питання".

      "Я вважаю, що жанр журналістських розслідувань потрібен, це світова практика. Але концерну хотілося б, щоб журналіст, який їх проводить, більш вимогливо ставився до інформації, джерел і фактажу", – заявив Букін.

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

      • На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

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      • До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      • Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

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      Теги: Новини України РНБО Укроборонпром Корупційні схеми в Укроборонпромі
      Джерело: 24 канал
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