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      Експерт пояснив, чому Порошенко тягнув зі звільненням Гладковського

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      До сакандалу з "Укроборонпромом" причетні чиновники дуже високого рівня, на яких зав’язано дуже багато інформаційних, грошових потоків, на них покладають важливі функції державного управління. Саме тому рішення про звільнення Олега Гладковського було важке.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив політичний оглядач Роман Романюк.

      Читайте також: Голова "Укроборонпрому" Букін причетний до розкрадання: новий випуск шокуючого розслідування

      За його словами, Олег Гладковський та РНБО – це "касирка оборонки", тому не можна приймати рішення поспіхом.

      Також причиною пізнього звільнення стало те, що Олег Гладковський не чужа людина Петру Порошенку.

      Це людина, з якою Петро Олексійович практично прожив життя та будував бізнес у 90-х роках. Ігор Кононенко привів його ще десь у 1992 році, вони були одногрупниками,
      – розповів Романюк.

      "Третьою причиною була боротьба всередині команди. Штабісти, які займаються виборами, донесли президенту, що якщо не полетять голови оточення Гладковського, то полетить голова його самого. Порошенко обирав між Гладковським та своїм майбутнім можливим президенством", – додав журналіст.

      Якщо у Порошенка не буде політичного майбутнього, то його не буде й у Гладковського,
      – підсумував Романюк.

      Коротко про головне щодо корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      Першу частину розсілування читайте тут: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • До групи входять: колишній замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – Оптима.

      Гладковський
      Старший і молодший Гладковські

      Жуков укроборонпром
      Віталій Жуков

      • Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.

      Важливо: після виходу в ефір першої частини розслідування Bihus.info Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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