Эксперт объяснил, почему Порошенко тянул с увольнением Гладковского

К сакандалу с "Укроборонпромом" причастны чиновники очень высокого уровня, на которых завязано очень много информационных, денежных потоков, на них возлагаются важные функции государственного управления. Именно поэтому решение об увольнении Олега Гладковского было тяжелым.

Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политический обозреватель Роман Романюк.

Читайте также: Глава "Укроборонпрома" Букин причастен к хищению: новый выпуск шокирующего расследования

По его словам, Олег Гладковский и СНБО – это "кассирша оборонки", поэтому нельзя принимать решение в спешке.

Также причиной позднего увольнения стало то, что Олег Гладковский не чужой человек Петру Порошенко.

Это человек, с которым Петр Алексеевич практически прожил жизнь и строил бизнес в 90-х годах. Игорь Кононенко привел его еще где-то в 1992 году, они были одногруппниками,

– рассказал Романюк.

"Третьей причиной была борьба внутри команды. Штабисты, которые занимаются выборами, донесли президенту, что если не полетят головы окружения Гладковского, то полетит голова его самого. Порошенко выбирал между Гладковским и своим будущим возможным президенством", – добавил журналист.

Если у Порошенко не будет политического будущего, то его не будет и у Гладковского,

– подытожил Романюк.

Кратко о главном по коррупционным схемам в " Укроборонпроме"

• Начало войны. Группа парней вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают детали на его заводы.

Первую часть расселивания читайте здесь: Отмывали безумные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

• В группу входят: бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (троих последних журналисты называют в расследование "мальчики"). Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – Оптима.



Старший и младший Гладковские



Виталий Жуков

• Группа зарабатывает больше четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший убеждает, что ничего об этом не знал.

Важно: после выхода в эфир первой части расследования Bihus.info Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".