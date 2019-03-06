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      Глава "Укроборонпрома" рассказал о своих отношениях с Гладковскими

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      Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин
      Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин / Фото из открытых источников

      Генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин подтвердил, что знаком с экс-замсекретаря СНБО Олегом Гладковским и его сыном Игорем.

      При этом Букин отметил в интервью ВВС Украина, что с Олегом Гладковским у него отношения "чисто рабочие".

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      Гендиректор "Укроборонпрома" сообщил, что ранее работал с Гладковским как с председателем Комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

      При назначении на должность руководителя "Укроборонпрома" Букин проходил у Гладковского-старшего собеседование.

      Никаких вопросов неслужебного характера у нас не было,
      – заверил Павел Букин.

      Он добавил, что у экс-заместитель секретаря СНБО не было полномочий, которые позволяли бы ему влиять на закупки, а из Комиссии по военно-техническому сотрудничеству, по словам Букина, Гладковский уволился год или два назад.

      Гладковський укроборонпром
      Старший и младший Гладковские

      4 марта Павел Букин и Игорь Гладковский встретились, чтобы обсудить "то, что произошло". Также он подтвердил свое знакомство с Игорем Гладковским.

      С Игорем я знаком. Познакомил меня Олег Владимирович (Гладковский-старший – "24"). Служебных отношений с ним не было,
      – сказал Павел Букин.

      На уточняющий вопрос, не связывают ли Букина с Гладковским-младшим дружеские отношения, директор Укроборонпрома ответил: "Дружбы нет, он намного моложе меня".

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      Павел Букин заявил, что журналисту Денису Бигус нужно "требовательнее относиться к информации, источникам и фактажу", однако он еще не решил, будет ли подавать иск в суд против проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом". На вопрос, будет ли он подавать в суд, Букин ответил: "У меня нет решения по этому вопросу".

      "Я считаю, что жанр журналистских расследований нужен, это мировая практика. Но концерну хотелось бы, чтобы журналист, который их проводит, более требовательно относился к информации, источникам и фактажу", – заявил Букин.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают запчасти на его заводы.

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      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает больше четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

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      Теги: Новости Украины СНБО Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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