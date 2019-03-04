Космические суммы и главные фигуранты: вторая часть расследования об "Укроборонпроме"

Будущий директор концерна "Укроборонпром" отдал на распил группировке Гладковского-Жукова международный контракт стоимостью в 14 миллионов. Во сколько раз государственный концерн переплатил "мальчикам" и какую долю отчислили Гладковскому-старшему – читайте ниже в расследовании журналистов Bihus.Info.

Глава "Укроборонпрома" Букин причастен к хищению

За снабжение частей к самолетам АН отвечал не сам ремонтный завод, а другое предприятие концерна – "Укрспецэкспорт".

Отмывали огромные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме" – читайте в первой части расследования

Официально купить военные детали в России "Укрспецэкспорт", конечно, не мог. "Априори, с 2014 года любое сотрудничество с РФ было приостановлено", – заявлял Роман Романов, директор ГК "Укроборонпром" (2014 – 2018).

Что такое высотомер? Высотомер – небольшой авиационный прибор. Важный, так как определяет положение самолета в воздухе. Очень дорого стоит, правда, не настолько дорого, насколько Гладковский с Жуковым содрали за эти приборы с "Укроборонпрома".

Тогдашний руководитель предприятия, а ныне директор всего "Укроборонпрома" Павел Букин, обращается к посредникам – к Жукову с Гладковским.

С Жуковым семья Букиных, судя по их переписке, дружила. Они даже вместе планировали семейный отдых на побережье Франции стоимостью в 60 тысяч евро. Вместе с тем Букин ужасно не хотел, чтобы кто-то в концерне знал о его связи с Жуковым.



Букин просит Жукова не появляться в центральном офисе концерна

И, кажется, известно, почему Букин так ответил. Летом 2016 года Букин высылает Жукову перечень нужных деталей для высотомеров и приблизительные суммы заказа. Жуков с Гладковским-младшим берутся за дело.

Как везли высотомеры из России в Украину

Детали надо было завести условно "чисто", со всеми документами. Приборы российского производства поездом везут в Москву. Там их оформляют, и самолетом отправляют в ОАЭ. Передают из одной фирмы другой. А потом, превратив на бумаге в запчасти к гражданскому вертолету, везут в Киев. В Украину груз приходит уже отмытый, будто не российский. В Киеве его растамаживают уже как высотомеры и продают "Укроборонпрому".

Весной 2017 года концерн радостно объявляет: Украина успешно выполнила казахский контракт. Ура! "Мальчики" спасли казахский контракт, помогли "Укроборонпрому", защитили репутацию страны на международной арене. Какая разница откуда они эти высотомеры притащили?

Но давайте вернемся к переписке, в которой Букин заказывает эти детали у группы Жукова-Гладковского. Раньше мы ее немного сократили, а вот сейчас приведем полностью:

То есть Букин, тогда глава "Укрспецэкспорта", а ныне повышенный до главного директора всего концерна, не паниковал из-за срыва международного контракта. Нет, он обратился к "мальчикам" с предложением: есть деньги, давайте освоим. И освоили успешно.

На сколько миллионов "мальчики" обокрали государство

"Укроборонпром" покупал высотомеры у фирмы "АН Сервис", которую" мальчики " использовали для растаможивания. На сайте Prozzoro указано, что за детали заплатили 14 377 249, 99 миллионов гривен. Обозначены они в документах как специмущество – это шесть высотомеров.

Кто такие "мальчики"? "Мальчики" – это участники коррупционных схем в "Укроборонпроме".

• Игорь Гладковский – сын с опцией "звонок папе".

• Виталий Жуков – друг Игоря, жулик среднего звена, оформляет документы, заносит откаты.

• Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

* Евгений Шевченко – по понедельникам "спецагент НАБУ", по вторникам инвестор "оборонного схематоза".

На границе "АН Сервис" растаможивал их за 11 845 877 миллионов гривен. Между почти 12 и 14 миллионами гривен небольшая разница. Однако 12 миллионов на таможне показали для того, чтобы цена в 14 миллионов в контракте не вызвала вопросов. Те запчасти, которые прилетели в Киев якобы за 12 миллионов, вылетали из Объединенных Арабских Эмиратов в 5 раз дешевле.



Таможенная декларация и свидетельство из Арабских Эмиратов

В обоих документах указана цена груза – 90 тысяч долларов – это меньше 2,5 миллионов гривен.

Снижать стоимость деталей в Объединенных Арабских Эмиратах нет смысла. Город Шарджа, через который везли высотомеры – это свободная экономическая зона и там нет таможенных платежей.

В международной таможенной базе Import Junius указано, что из Москвы груз вылетал с ценой 84 тысячи долларов (2 300 000 миллиона гривен). Это означает, что высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем та сумма, которую государственный концерн заплатил за них Гладковскому-младшему и его банде.

Сколько денег заработали главные фигуранты коррупционной схемы в "Укроборонпроме"

В сентябре 2016 года Виталий Жуков рассказал Игорю Гладковскому, какую долю получит каждый участник аферы из аванса по контракту. По его словам, 46 600 тысяч долларов должны были получить на двоих сам Жуков и Игорь Гладковский, Павел Букин заработал на авансе 10 тысяч долларов.

А бывший заместитель секретаря СНБО, "президентский смотрящий" Олег Гладковский получил 30 тысяч долларов. Стоит отметить, что это удел только от аванса за высотомеры. Напомним, после публикации первой части расследования журналистов, Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО.



Сентябрь 2016 года: Жуков рассказал Гладковскому о заработке от аванса

Уже после поставки приборов концерн "Укроборонпром" перебросил группе остаток оплаты по контракту – а это еще почти 3 миллиона (2 875 450 гривен). Чистая прибыль со второго транша составила еще около 85 тысяч долларов.

В сухом остатке государственный концерн заплатил 580 тысяч долларов за товар, стоимость которого составляла 85 тысяч долларов. И даже если добавить транспортные расходы, то получится 120 тысяч долларов. Общая сумма – 460 тысяч долларов переплаты, из которых 160 тысяч долларов группировка потратила на организацию схемы – таможня, "обналичка", транзитные фирмы.

Как Порошенко прокомментировал коррупцию в "Укроборонпроме" журналистам Bihus.Info

Журналисты обратились с вопросами к Порошенко, однако на торжественных встречах с президентом их оттолкнула охрана, а на президентском форуме Порошенко не очень охотно отвечал на вопросы журналистов программы. Однако кое-что все же удалось узнать.

Дорогие журналисты программы, на сегодня сформирована антикоррупционная структура, и я горжусь тем, что она впервые в Украине была построена при президента Порошенко. У нас с коррупцией есть большая проблема, и с ней надо бороться всему обществу,

– прокомментировал Порошенко.

Так, у Порошенко четкое "руки поотрубаю" превратилось в корректное политическое "создана антикоррупционная инфраструктура".

Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме" В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают ее на его заводы.



В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает больше четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.