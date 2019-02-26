Чи знав Порошенко про мільйонні оборудки найближчого товариша Гладковського?

Вибори на носі, а це означає, що саме час зливати на конкурентів компромат, щоб втопити їхні рейтинги.

Це вже зробили щодо Юлії Тимошенко, коли її високопоставленого херсонського однопартійця звинуватили у замовному вбивства Катерини Гандзюк. І Юлія Тимошенко у соцопитуваннях впала з другого на третє місце. Раніше це зробили щодо Дмитра Гнапа, колишнього журналіста-розслідувача. Його рейтинги обвалили через звинувачення у привласненні грантових грошей.

І от вчора ввечері був оприлюднений компромат, що дуже боляче вдарить по рейтингу Петра Порошенка.

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У журналістському розслідуванні проекту "Наші гроші" викриті багаторічні оборудки із запчастинами для армійської бронетехніки. Журналісти Bihus.info запевняють, що давній товариш Порошенка – Олег Гладковський у змові з чиновниками та керівниками держпідприємств спромігся "нагріти" бюджет на чверть мільярда гривень. Гладковський продавав воєнним заводам запчастини за вчетверо завищеними цінами. І це під час війни!



Олег Гладковський / Фото Новое Время

Журналісти стверджують, що Гладковський, як член РНБО лобіював ці оборудки через Міноборони. А як фірму-прокладку, зокрема, використовували й порошенківську "Ленінську Кузню" – це підприємство входило в держконцерн "Укроборонпром" і побудувало малі броньовані катери, два з яких росіяни нещодавно захопили у Чорному морі.

Тепер скажіть, якими словами можна описати тих людей, які під час війни "прикурювали" собі мільйони на армії? Робили це зі спустошеного держбюджету, в той час, як українці по 5 гривень на армію скидувалися, власним коштом везли з Польщі бронежилети для армійців, оптику й взуття... Як таких "ділків" назвати – мерзотники? Ну, це як мінімум.

Але головне питання в іншому, адже чиновниками-мерзотою нас давно вже не здивуєш. А саме в тому чи знав Порошенко про ці оборудки? Чи знав чинний президент, що на таке спроможний його давній товариш, якого він ще 20 років тому зробив своїм заступником в "Укропромінвесті" (саме так зветься корпорація Порошенка, адже відомий усім "Рошен" – насправді лише невелика частина "Укрпромінвесту"). Керував корпорацією Порошенка Олег Гладковський з 1997 до 2014 рік, потім президент перекинув його на важливу державну посаду.

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Чи знав про ці оборудки Порошенко?

Питання риторичне. Питання – віри. Я не маю на нього відповіді і певен, що ми ніколи того не дізнаємося. Але дуже хочу вірити, що чинний президент про те все таки не знав. Але при цьому маю зауважити, що зазвичай у великих корпораціях усі підлеглі копіюють манеру поведінки власника. Якщо власник кристально чесна людина, сплачує податки й білу зарплатню, сповідує буддизм, полюбляє вегантство і йогу, то з роками всі його найближчі заступники стають такими ж, копіюючи свого керівника. Якщо ж власник полюбляє "сірі схеми", офшори та інші способи ухиляння від сплати державі податків – відповідно його найближчі підлеглі й соратники діють так само, стають його блідою копією й наслідують схеми.

Більше того, вони просто вимушені так робити, бо на керівному олімпі залишаються лише ті, кому власник довіряє. А довіряє він тим, з ким має однакові погляди і систему цінностей. Гладковський поруч з Порошенком, нагадаю, щонайменше два десятки років…

Зараз оточення президента намагається нівелювати резонанс у суспільстві, мовляв, журналістське розслідування "Наших грошей" – це провокація, неперевірена інфа, "Рафік не віноват", "які будуть ваші докази" й "ми вас засудимо за наклеп". Й усе дійсно так буде, бо інформацію про оборудки наближеної до Порошенка людини журналісти отримали анонімно. Усі докази, ймовірніше за все, потому в суді будуть розвалені десятьма дуже дорогими адвокатами Гладковського.

Але ж на носі вибори і чи були насправді ті оборудки Гладковського, чи знав про це Порошенко – кожен українець буде вирішувати для себе особисто. Так само, як самостійно буде заходити з бюлетенем до кабінки для голосування…

Які схеми розкрадання грошей з оборонного бюджету розкрили журналісти?Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему за участю "Укроборонпрому". Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. За даними журналістів, головні учасники схеми такі:



• Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.

• Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.

• Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.

• Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром.

• Петро Порошенко – Президент України.

Розслідування масштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео

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