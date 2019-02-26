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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Які органи влади причетні до корупційної схеми з "Укроборонпром"

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      Влада України завозила з Росії старе обладнання для військової техніки
      Влада України завозила з Росії старе обладнання для військової техніки / Фото з відкритих джерел

      Схема контрабанди з Росією по розкраданню грошей на армію організована чиновниками різних відомств з особливим цинізмом. Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Не нові запчастини, металобрухт для військової техніки ЗСУ завозилися з Росії контрабандою. І в цих схемах задіяне керівництво Державної фіскальної служби, митниця, прикордонна служба. Це показує ціну гасла Порошенка. Він не віруюча людина, не патріот. І це не робить його відмінним від того, кого він називає х..м і агресором. Тобто від Путіна,
      – підкреслює Андрій Вігірінський.

      Як пояснює експерт, роздавати команди по всіх гілках влади і контролюючих органах може тільки людина, яка є в близьких відносинах з чиновниками, що відповідають за національну безпеку і оборону. Зокрема, із заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським. Він же Свинарчук, друг Порошенка, що мав спільний бізнес з президентом. Як вважає Вігірінський, Гладковський за погодженням з секретарем Турчиновим, нардепом Пашинським, який був головою наглядової ради "Укроборонпрому", організував ці корупційні схеми. На них вони заробили близько 100 мільйонів гривень. Вони крали гроші українців. Плювати вони хотіли на учасників АТО і ЗСУ.

      За словами політолога, в оприлюдненій корупційній схемі є політичний підтекст з огляду на президентську кампанію. І це вплине на рейтинги Порошенка. Втім, на думку Вігірінського, зібрані журналістами докази, швидше за все, здобуті за допомогою іноземних спецслужб, які передали їх для висвітлення саме в цей період. На Заході теж не задоволені тим, що їхні гроші так цинічно краде влада України.

      Які схеми розкрадання грошей з оборонного бюджету розкрили журналісти? Журналісти програми "Наші гроші" викрили приголомшливу корупційну схему за участю "Укроборонпрому". Неякісні запчастини і техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки, у цей час відмиваючи шалені суми. Фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за кілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень. За даними журналістів, головні учасники схеми такі:

      • Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, неофіційно – "смотрящий" за оборонкою.
      • Ігор Гладковський – син замсекретаря РНБО.
      • Віталій Жуков – друг Ігоря, оформлює документи, заносить відкати.
      • Андрій Рогоза – дрібний шахрай, спеціаліст із контрабанди.
      • Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром.
      • Петро Порошенко – Президент України.

      Розслідування масштабних оборудок за участю "Укроборонпрому": відео

       

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Корупційні схеми в Укроборонпромі Війна на Донбасі Збройні сили України РНБО Державна фіскальна служба Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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