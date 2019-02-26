Какие органы власти причастны к коррупционной схеме с "Укроборонпром"

Схема контрабанды с Россией по хищению денег на армию организована чиновниками различных ведомств с особым цинизмом. Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

Читайте также: В БПП прокомментировали скандал о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

Не новые запчасти, металлолом для военной техники ВСУ завозились из России контрабандой. И в этих схемах задействовано руководство Государственной фискальной службы, таможня, пограничная служба. Это показывает цену лозунга Порошенко. Он не верующий человек, не патриот. И это не делает его отличным от того, кого он называет х..м и агрессором. То есть от Путина,

– подчеркивает Андрей Вигиринский.

Как объясняет эксперт, раздавать команды во всех ветвях власти и контролирующих органах может только человек, который в близких отношениях с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность и оборону. В частности, с заместителем секретаря СНБО Олегом Гладковским. Он же Свинарчук, друг Порошенко, имевший совместный бизнес с президентом. Как считает Вигиринский, Гладковский по согласованию с секретарем Турчиновым, нардепом Пашинским, который был главой наблюдательного совета "Укроборонпрома", организовал эти коррупционные схемы. На них они заработали около 100 миллионов гривен. Они воровали деньги украинцев. Плевать они хотели на участников АТО и ВСУ.

По словам политолога, в обнародованной коррупционной схеме есть политический подтекст, учитывая президентскую кампанию. И это повлияет на рейтинги Порошенко. Впрочем, по мнению Вигиринского, собранные журналистами доказательства, скорее всего, добытые с помощью иностранных спецслужб, которые передали их для освещения именно в этот период. На Западе тоже не довольны тем, что их деньги так цинично ворует власть Украины.

Какие схемы хищения денег из оборонного бюджета раскрыли журналисты?Журналисты программы "Наши деньги" разоблачили потрясающую коррупционную схему с участием "Укроборонпрома". Некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки, в это время отмывая огромные суммы. Фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен. По данным журналистов, главные участники схемы такие:



• Олег Гладковский – замсекретаря СНБО и друг Президента, неофициально – "смотрящий" за оборонкой.

• Игорь Гладковский – сын замсекретаря СНБО.

• Виталий Жуков – друг Игоря, оформляет документы, заносит откаты.

• Андрей Рогоза – мелкий мошенник, специалист по контрабанде.

• Павел Букин – действующий директор государственного концерна Укроборонпром.

• Петр Порошенко – Президент Украины.

Расследование масштабных сделок с участием "Укроборонпрома": видео