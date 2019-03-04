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      Конкретные цифры схем в "Укроборонпроме": насколько миллионов "мальчики" обокрали государство

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      Коррупционные схемы в "Укроборонпроме"
      Коррупционные схемы в "Укроборонпроме" / 24 канал

      Bihus.info опубликовали вторую часть расследования о коррупционных схемах "Укроборонпрома". Они рассказали, как главный директор оборонного концерна Павел Букин и другие участники схем присвоили большую сумму денег на высотомерах – важных частях к самолетам. Их завезли контрабандой из России и продали в "Укроборонпром" по завышенным ценам.

      "Укроборонпром" покупал высотомеры у фирмы "АН Сервис", которую "мальчики" использовали для растаможивания.

      Читайте также: Папенькин сынок и консул на Сейшелах: что нужно знать об Игоре Гладковском

      На сайте Prozzoro указано, что за детали заплатили 14 377 249, 99 миллионов гривен. Обозначены они в документах как специмущество – это шесть высотомеров.

      Кто такие "мальчики"?​"Мальчики" – это участники коррупционных схем в "Укроборонпроме".
      • Игорь Гладковський – сын с опцией "звонок папе".
      • Виталий Жуков – друг Игоря, жулик среднего звена, оформляет документы, вносит откаты.
      • Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.
      • Евгений Шевченко – по понедельникам "спецагент НАБУ", по вторникам инвестор "оборонного схематоза".

      На границе "Ан Сервис" растаможивал их за 11 845 877 миллионов гривен.

      Между почти 12 и 14 миллионами гривен небольшая разница. Однако 12 миллионов на таможне показали для того, чтобы цена в 14 миллионов в контракте не вызвала вопросов. Те запчасти, которые прилетели в Киев, якобы за 12 миллионов вылетали из Объединенных Арабских Эмиратов в 5 раз дешевле.

      Укроборонпром корупція Гладковський
      Таможенная декларация и свидетельство из Арабских Эмиратов

      На обоих документах указана цена груза – 90 тысяч долларов – это меньше 2,5 миллионов гривен.

      Снижать стоимость деталей в Объединенных Арабских Эмиратах нет смысла. Город Шарджа, через которое везли высотомеры – это свободная экономическая зона и там нет таможенных платежей.

      Что такое висотомер?Высотомер – небольшой авиационный прибор. Важный, ведь определяет положение самолета в воздухе. Очень дорого стоит, правда, не столь дорого, как Гладковский с Жуковым сорвали за эти приборы с "Укроборонпрома".

      корупційні схеми
      Как виглядит висотомер

      В международной таможенной базе Import Junius указано, что из Москвы груз вылетал с ценой 84 тысяч долларов (2 300 000 миллиона гривен). Это означает, что высотомеры стоили в 7 раз дешевле, чем та сумма, которую государственный концерн за них заплатил Гладковскому-младшему и его банде.

      Читайте также: Глава "Укроборонпрома" Букин причастен к хищению: новый выпуск шокирующего расследования

      Для Павла Букина надежность, о которой он заявлял в телевизионных интервью была не важна, потому что мальчики привезли товар с большим опозданием.

      В конечном остатке "Укроборонпром" заплатил 580 тысяч долларов за товар стоимостью 85 тысяч долларов. Если добавить транспортные расходы – 120 тысяч долларов. То есть в 5 раз больше – 460 тысяч долларов переплаты.

      Коротко о главном относительно коррупционных схем в "Укроборонпроме"

      • Начало войны. Группа молодых людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

      Первую часть расследования читайте здесь: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

      • В группу входят: бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде (трех последних журналисты называют в расследовании "мальчики"). Центром сделок становится подставное компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – Оптима.

      Гладковський укроборонпром
      Старший и младший Гладковские

      гладковський укроборонпром
      Виталий Жуков

      • Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников. А старший утверждает, что ничего об этом не знал.

      Важно: после выхода в эфир первой части расследования Bihus.info Президент Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО. А также призвал НАБУ расследовать резонансные публикации журналистов "Наши деньги с Денисом Бигусом" о коррупции в "Укроборонпроме".

      Продолжение расследования выйдет на сайте 24 канала 20:15, следите.

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      Теги: Новости Украины Коррупция СНБО Коррупционные схемы в Укроборонпроме Оружие Вооруженные силы Украины Укроборонпром Расследования
      Источник: 24 канал
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