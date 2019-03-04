Конкретні цифри схем в "Укроборонпромі": наскільки мільйонів "хлопчики" обікрали державу

Bihus.info опублікували другу частину розслідування про корупційні схеми "Укроборонпрому". Вони розповіли, як головний директор оборонного концерну Павло Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

"Укроборонпром" купляв висотоміри у фірми "АН Сервіс", яку "хлопчики" використали для розмитнення.

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На сайті Prozzoro вказано, що за деталі заплатили 14 377 249, 99 мільйонів гривень. Позначені вони у документах як спецмайно – це шість висотомірів.

Хто такі "хлопчики"?"Хлопчики" – це учасники корупційних схем в "Укроборонпромі".

• Ігор Гладковський – син із опцією "дзвінок тату".

• Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

• Євген Шевченко – по понеділках "спецагент НАБУ", по вівторках інвестор "оборонного схематозу".

На кордоні "Ан Сервіс" розмитнював їх за 11 845 877 мільйонів гривень.

Між мійже 12 і 14 мільйонами гривень невелика різниця. Проте 12 мільйонів на митниці показали для того, щоб ціна у 14 мільйонів у контракті не викликала запитань. Ті запчастини, які прилетіли в Київ, нібито за 12 мільйонів вилітали з Об'єднаних Арабських Еміратів у 5 разів дешевше.



Митна декларація та свідоцтво з Арабських Еміратів

На обох документах вказана ціна вантажу – 90 тисяч доларів – це менше 2,5 мільйонів гривень.

Знижувати вартість деталей в Об'єднаних Арабських Еміратах немає сенсу. Місто Шарджа, через яке везли висотоміри – це вільна економічна зона і там немає митних платежів.

Що таке висотомір?Висотомір – невеликий авіаційний прибор. Важливий, адже визначає положення літака у повітрі. Дуже дорого коштує, щоправда, не настільки дорого, наскільки Гладковський із Жуковим здерли за ці прибори із "Укроборонпрому".





Як виглядає висотомір

У міжнародній митній базі Import Junius вказано, що з Москви вантаж вилітав з ціною 84 тисячі доларів (2 300 000 мільйона гривень). Це означає, що висотоміри коштували у 7 разів дешевше, аніж та сума, яку державний концерн за них заплатив Гладковському-молодшому і його банді.

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Для Павла Букіна надійність, про яку він заявляв у телевізійних інтерв’ю була не важлива, бо хлопчики привезли товар з великим запізненням.

У кінцевому залишку "Укроборонпром" заплатив 580 тисяч доларів за товар вартістю 85 тисяч доларів. Якщо додати транспортні затрати – 120 тисяч доларів. Тобто у 5 разів більше – 460 тисяч доларів переплати.

Коротко про головне щодо корупційних схем в "Укроборонпромі"

• Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

Першу частину розсілування читайте тут: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

• До групи входять: колишнього замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – Оптима.



Старший і солодший Гладковські



Віталій Жуков

• Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.

Важливо: після виходу в ефір першої частини розслідування Bihus.info Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

Продовження розслідування вийде на сайті 24 каналу 20:15, слідкуйте.