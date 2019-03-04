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      Конкретні цифри схем в "Укроборонпромі": наскільки мільйонів "хлопчики" обікрали державу

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      Корупційні схеми в "Укроборонпромі"
      Корупційні схеми в "Укроборонпромі" / 24 канал

      Bihus.info опублікували другу частину розслідування про корупційні схеми "Укроборонпрому". Вони розповіли, як головний директор оборонного концерну Павло Букін та інші учасники схем освоїли чималу суму грошей на висотомірах – важливих частинах до літаків. Їх завезли контрабандою з Росії і продали в "Укроборонпром" за завищеними цінами.

      "Укроборонпром" купляв висотоміри у фірми "АН Сервіс", яку "хлопчики" використали для розмитнення.

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      На сайті Prozzoro вказано, що за деталі заплатили 14 377 249, 99 мільйонів гривень. Позначені вони у документах як спецмайно – це шість висотомірів.

      Хто такі "хлопчики"?"Хлопчики" – це учасники корупційних схем в "Укроборонпромі".
      • Ігор Гладковський – син із опцією "дзвінок тату". 
      • Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки, оформлює документи, заносить відкати.
      • Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.
      • Євген Шевченко – по понеділках "спецагент НАБУ", по вівторках інвестор "оборонного схематозу".

      На кордоні "Ан Сервіс" розмитнював їх за 11 845 877 мільйонів гривень.

      Між мійже 12 і 14 мільйонами гривень невелика різниця. Проте 12 мільйонів на митниці показали для того, щоб ціна у 14 мільйонів у контракті не викликала запитань. Ті запчастини, які прилетіли в Київ, нібито за 12 мільйонів вилітали з Об'єднаних Арабських Еміратів у 5 разів дешевше.

      Укроборонпром корупція Гладковський
      Митна декларація та свідоцтво з Арабських Еміратів

      На обох документах вказана ціна вантажу – 90 тисяч доларів – це менше 2,5 мільйонів гривень.

      Знижувати вартість деталей в Об'єднаних Арабських Еміратах немає сенсу. Місто Шарджа, через яке везли висотоміри – це вільна економічна зона і там немає митних платежів.

      Що таке висотомір?Висотомір – невеликий авіаційний прибор. Важливий, адже визначає положення літака у повітрі. Дуже дорого коштує, щоправда, не настільки дорого, наскільки Гладковський із Жуковим здерли за ці прибори із "Укроборонпрому".

      корупційні схеми
      Як виглядає висотомір

      У міжнародній митній базі Import Junius вказано, що з Москви вантаж вилітав з ціною 84 тисячі доларів (2 300 000 мільйона гривень). Це означає, що висотоміри коштували у 7 разів дешевше, аніж та сума, яку державний концерн за них заплатив Гладковському-молодшому і його банді.

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      Для Павла Букіна надійність, про яку він заявляв у телевізійних інтерв’ю була не важлива, бо хлопчики привезли товар з великим запізненням.

      У кінцевому залишку "Укроборонпром" заплатив 580 тисяч доларів за товар вартістю 85 тисяч доларів. Якщо додати транспортні затрати – 120 тисяч доларів. Тобто у 5 разів більше – 460 тисяч доларів переплати.

      Коротко про головне щодо корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • Початок війни. Група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      Першу частину розсілування читайте тут: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

      • До групи входять: колишнього замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди (трьох останніх журналісти називають у розслідування "хлопчики"). Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено – Оптима.

      Гладковський укроборонпром
      Старший і солодший Гладковські

      гладковський укроборонпром
      Віталій Жуков

      • Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників. А старший переконує, що нічого про це не знав.

      Важливо: після виходу в ефір першої частини розслідування Bihus.info Президент Петро Порошенко заявив, що підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. А також закликав НАБУ розслідувати резонансні публікації журналістів "Наші гроші з Денисом Бігусом" щодо корупції в "Укроборонпромі".

      Продовження розслідування вийде на сайті 24 каналу 20:15, слідкуйте.

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      Теги: Корупційні схеми в Укроборонпромі РНБО Новини України Корупція Розслідування Укроборонпром Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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