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      Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

      Наші гроші 172 Читать новость на русском

      Майбутній директор концерну "Укроборонпром" віддав на розпил угрупуванню Гладковського-Жукова міжнародний контракт вартістю в 14 мільйонів. У скільки разів державний концерн переплатив "хлопчикам" та яку частку відрахували Гладковському-старшому – читайте нижче у розслідуванні журналістів Bihus.Info.

      Голова "Укроборонпрому" Букін причетний до розкрадання

      За постачання частин до літаків АН відповідав не сам ремонтний завод, а інше підприємство концерну – "Укрспецекспорт".

      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі" – читайте у першій частині розслідування

      Офіційно придбати військові деталі у Росії "Укрспецекспорт", звісно, не міг. "Апріорі, з 2014 року будь-яка співпраця з РФ була припинена", – заявляв Роман Романов, директор ДК "Укроборонпром" (2014 - 2018).

      Що таке висотомір? Висотомір – невеликий авіаційний прибор. Важливий, адже визначає положення літака у повітрі. Дуже дорого коштує, щоправда, не настільки дорого, наскільки Гладковський із Жуковим здерли за ці прибори із "Укроборонпрому".

      Тодішній керівник підприємства, а нині директор усього "Укроборонпрому" Павло Букін, звертається до посередників – до Жукова з Гладковським.

      Із Жуковим родина Букіних, судячи з їх переписок, дружила. Вони навіть разом планували сімейний відпочинок на узбережжі Франції вартістю в 60 тисяч євро. Водноча Букін страшенно не хотів, щоб хтось у концерні знав про його зв’язок із Жуковим.

      корупційні схеми
      Букін просить Жукова не з'являтися в центральному офісі концерну

      І, здається, відомо, чому Букін так відповів. Влітку 2016 року Букін висилає Жукову перелік потрібних деталей вистомірів і приблизні суми замовлення. Жуков із Гладковським молодшим беруться за справу.

      Як везли висотоміри з Росії в Україну

      Деталі треба було завести умовно "чисто", з усіма документами. Прилади російського виробництва потягом везуть в Москву. Там їх оформлюють і літаком відправляють до ОАЕ. Передають з однієї фірми на іншу. А потім, перетворивши на папері на запчастини до цивільного вертольота, везуть у Київ. В Україну вантаж приходить уже відмитий, ніби не російський. У Києві його розмитнюють вже як висотоміри і продають в "Укроборонпром".

      Навесні 2017 року концерн радісно оголошує: Україна успішно виконала казахський контракт. Ура! "Хлопчики" врятували казахський контракт, допомогли "Укроборонпрому" захистили репутацію країни на міжнародній арені. Яка різниця звідки вони ті висотоміри притягли?

      Але нумо повернемося до листування, в якому Букін замовляє ці деталі у групи Жукова-Гладковського. Раніше ми його дещо скоротили, а от зараз наведемо повністю:

      Тобто Букін, тоді очільник "Укрспецекспорту", а нині підвищений до головного директора всього концерну, не панікував через зрив міжнародного контракту. Ні, він звернувся до "хлопчиків" із пропозицією: є гроші, давайте освоїми. І освоїли успішно.

      На скільки мільйонів "хлопчики" обікрали державу

      "Укроборонпром" купляв висотоміри у фірми "АН Сервіс", яку "хлопчики" використали для розмитнення. На сайті Prozzoro вказано, що за деталі заплатили 14 377 249, 99 мільйонів гривень. Позначені вони у документах як спецмайно – це шість висотомірів.

      Хто такі "хлопчики"?"Хлопчики" – це учасники корупційних схем в "Укроборонпромі".
      • Ігор Гладковський – син із опцією "дзвінок тату".
      • Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки, оформлює документи, заносить відкати.
      • Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.
      • Євген Шевченко – по понеділках "спецагент НАБУ", по вівторках інвестор "оборонного схематозу".

      На кордоні "Ан Сервіс" розмитнював їх за 11 845 877 мільйонів гривень. Між майже 12 і 14 мільйонами гривень невелика різниця. Проте 12 мільйонів на митниці показали для того, щоб ціна у 14 мільйонів у контракті не викликала запитань. Ті запчастини, які прилетіли в Київ, нібито за 12 мільйонів вилітали з Об'єднаних Арабських Еміратів у 5 разів дешевше.

      Митна декларація та свідоцтво з Арабських Еміратів
      Митна декларація та свідоцтво з Арабських Еміратів

      На обох документах вказана ціна вантажу – 90 тисяч доларів – це менше 2,5 мільйонів гривень.

      Знижувати вартість деталей в Об'єднаних Арабських Еміратах немає сенсу. Місто Шарджа, через яке везли висотоміри – це вільна економічна зона і там немає митних платежів.

      У міжнародній митній базі Import Junius вказано, що з Москви вантаж вилітав з ціною 84 тисячі доларів (2 300 000 мільйона гривень). Це означає, що висотоміри коштували у 7 разів дешевше, аніж та сума, яку державний концерн за них заплатив Гладковському-молодшому і його банді.

      Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі"

      У вересні 2016 року Віталій Жуков розповів Ігореві Гладковському, яку долю отримає кожен учасник афери із авансу по контракту. За його словами, 46600 тисяч доларів мали отримати на двох сам Жуков та Ігор Гладковський, Павло Букін заробив на авансі 10 тисяч доларів.

      А колишній заступник секретаря РНБО, "президентський смотрящий" Олег Гладковський отримав 30 тисяч доларів. Варто наголосити, що це доля лише від авансу за висотоміри. Нагадаємо, після публікації першої частини розслідування журналістів, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО.

      Вересень 2016 року: Жуков розповів Гладковському про заробіток від авансу
      Вересень 2016 року: Жуков розповів Гладковському про заробіток від авансу

      Уже після поставки приладів концерн "Укроборонпром" перекинув групі залишок оплати по контракту – а це ще майже 3 мільйони (2 875 450 гривень). Чистий прибуток із другого траншу склав іще близько 85 тисяч доларів.

      В сухому залишку державний концерн заплатив 580 тисяч доларів за товар, вартість якого насправді складала 85 тисяч доларів. І навіть якщо додати транспортні затрати, то вийде 120 тисяч доларів. Загальна сума – 460 тисяч доларів переплати, із яких 160 тисяч доларів угрупування витратило на організацію схеми – митниця, "обналка", транзитні фірми.

      Як Порошенко прокоментував корупцію в "Укроборонпромі" журналістам Bihus.Info

      Журналісти звернулися із запитаннями до Порошенка, проте на урочистих зустрічах з президентом їх відштовхнула охорона, а на президентському форумі Порошенко не дуже радо відповідав на запитання журналістів програми. Проте дещо все ж вдалося дізнатися.

      Дорогі журналісти програми, на сьогодні cформовано антикорупційнe структурe і я пишаюся тим, що вона вперше в Україні була побудована за президента Порошенка. У нас з корупцією є велика проблема і з нею треба боротися всьому суспільству,
      – прокоментував Порошенко.

      Отак, у Порошенка чітке "руки повідрубаю" перетворилося на коректне політичне "створена антикорупційна інфраструктура".

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі"На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

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      Теги: Розслідування Новини політики Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Петро Порошенко Гроші Корупція Наші гроші
      Джерело: 24 Канал
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