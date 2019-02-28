Посилаюсь на власну совість, – журналіст "Наші гроші" про розслідування справи "Укроборонпрому"

Резонансне розслідування корупційних схем в "Укроборонпромі", оприлюднене журналістами програми "Наші гроші", не готувалося спеціально під вибори. Перша частина цього розслідування вийшла на екрани ще у 2017 році.

Розслідування з'явилось саме тепер тому, що журналісти не встигли підготувати його на відкриття сезону програми, тобто місяць тому. Про це в ефірі одного із українських телеканалів розповів керівник проекту "Bihus.Info" Денис Бігус.

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У 2017 році вийшла альфа-версія цього розслідування із деякими фігурантами, які є у кінцевому його варіанті, і частиною корупційної схеми. Власне 2017 го року почалась ця робота. Після оприлюднених матеріалів багато людей хотіли зустрітися і більшість часу була витрачена на додаткові розмови,

– зазначив він.

На запитання про джерела інформації, які були використані у розслідуванні, Бігус відповів, що посилається виключно на власну совість і здоровий глузд та не збирається озвучувати їх.

Також Бігус розповів про те, що ще до публікації резонансного розслідування за офісом журналістів стежили невідомі.

Окрім цього, коли журналіста запитали, чому фігурантом розслідування став саме держконцерн "Укроборонпром", він відповів: "Тому, що там крадуть".

Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.



Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

Відео: розслідування Bihus.Info про корупційні схеми в "Укроборонпромі"