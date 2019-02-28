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      Розкрадання армії оточенням Порошенка: нардепи внесли журналістські факти до розслідування

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      Народні депутати у Верховній Раді ухвалили рішення щодо фактів, які знайшли журналісти програми "Наші гроші". Вони вважають, що інформацію про розкрадання в оборонці потрібно долучити до розслідування спеціальної комісії у цій справі.

      Про це розповіла журналістка 24 каналу в прямому ефірі.

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      28 лютого Верховна Рада обговорила журналістське розслідування про причетність оточення президента до розкрадань в українській армії. Депутати заявили, що ці корупційні схеми можна було б довести, використовуючи Кримінальний кодекс України.

      Народні депутати проголосували за те, щоб знайдені факти журналістського розслідування були долучені до розгляду Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України. Вона займатиметься розкраданням в оборонці й буде розслідувати ці факти. Зокрема, розглядатимуть діяльність оборонної сфери по 2019 рік.

      Окрім того, через факт, що найближче президентське оточення розкрадає армію, троє народних депутатів з "БПП" подали заяву на вихід з фракції: Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук.

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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      Теги: Верховна Рада Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Новини політики
      Джерело: 24 канал
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