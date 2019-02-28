Розкрадання солдат – це за межею людяності, – Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП

Народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук подали заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка".

Найєм написав у себе на Facebook-сторінці, що вихід з фракції є формальністю.

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Нардеп зазначив, що за чотири з половиною роки він "чув п'ятнадцять тисяч разів питання "чому ви в БПП?". Він додав, що у нього були на ці питання відповіді, однак, мало кому вони здавалися переконливими.

Тепер можна нікого ні в чому не переконувати. Ця сторінка перегорнута,

– зазначив Мустафа Найєм.

Він додав, що "ми вже давно по різні боки ціннісних барикад", а "останні події це лише підтвердили".

Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію,

– зазначив нардеп.



Заява про вихід з БПП Мустафи Найєма//Фото з Facebook-сторінки Мустафи Наєма

Крім того, народний депутат Світлана Заліщук також подала заяву про вихід з фракції.

Розкрадання солдат – це за межею людяності,

– написала Заліщук.



Заява про вихід з БПП Світлани Заліщук//Фото з Twitter Світлани Заліщук

Сергій Лещенко також оприлюднив свою заяву про вихід із БПП у себе на Facebook-сторінці.



Заява Сергія Лещенка про вихід з БПП//Фото з Facebook-сторінки Сергія Лещенка

Написала заяву про вихід з БПП.



Не вважаю, що мандат - це квиток раба. За останні 4 роки він дав можливість боротися за важливі закони. Наприклад, закон про антикор. суд.



Але далі нема можливості мати жодної прив‘язки до цієї абревіатури. Розкрадання солдат - це за межею. pic.twitter.com/oQmxSL8X7h — Svitlana Zalishchuk (@svitlanaza) 28 февраля 2019 г.

Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.



Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.