Розкрадання солдат – це за межею людяності, – Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП
Народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук подали заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка".
Найєм написав у себе на Facebook-сторінці, що вихід з фракції є формальністю.
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Нардеп зазначив, що за чотири з половиною роки він "чув п'ятнадцять тисяч разів питання "чому ви в БПП?". Він додав, що у нього були на ці питання відповіді, однак, мало кому вони здавалися переконливими.
Тепер можна нікого ні в чому не переконувати. Ця сторінка перегорнута,
– зазначив Мустафа Найєм.
Він додав, що "ми вже давно по різні боки ціннісних барикад", а "останні події це лише підтвердили".
Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію,
– зазначив нардеп.
Заява про вихід з БПП Мустафи Найєма//Фото з Facebook-сторінки Мустафи Наєма
Крім того, народний депутат Світлана Заліщук також подала заяву про вихід з фракції.
Розкрадання солдат – це за межею людяності,
– написала Заліщук.
Заява про вихід з БПП Світлани Заліщук//Фото з Twitter Світлани Заліщук
Сергій Лещенко також оприлюднив свою заяву про вихід із БПП у себе на Facebook-сторінці.
Заява Сергія Лещенка про вихід з БПП//Фото з Facebook-сторінки Сергія Лещенка
Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.
Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.