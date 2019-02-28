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      Розкрадання солдат – це за межею людяності, – Найєм, Лещенко і Заліщук виходять з фракції БПП

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      Розкрадання солдат – це за межею людяності: Найєм і Заліщук виходять з фракції БПП
      Розкрадання солдат – це за межею людяності: Найєм і Заліщук виходять з фракції БПП / Колаж 24 каналу

      Народні депутати Мустафа Найєм, Сергій Лещенко та Світлана Заліщук подали заяву про вихід з фракції "Блоку Петра Порошенка".

      Найєм написав у себе на Facebook-сторінці, що вихід з фракції є формальністю.

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      Нардеп зазначив, що за чотири з половиною роки він "чув п'ятнадцять тисяч разів питання "чому ви в БПП?". Він додав, що у нього були на ці питання відповіді, однак, мало кому вони здавалися переконливими.

      Тепер можна нікого ні в чому не переконувати. Ця сторінка перегорнута,
      – зазначив Мустафа Найєм.

      Він додав, що "ми вже давно по різні боки ціннісних барикад", а "останні події це лише підтвердили".

      Я прийшов в політику після революції і навіть формально не хочу бути пов'язаний з тими, хто відкрито очолює контрреволюцію,
      – зазначив нардеп.

      наєм виходить з бпп
      Заява про вихід з БПП Мустафи Найєма//Фото з Facebook-сторінки Мустафи Наєма

      Крім того, народний депутат Світлана Заліщук також подала заяву про вихід з фракції.

      Розкрадання солдат – це за межею людяності,
      – написала Заліщук.

      заліщук бпп
      Заява про вихід з БПП Світлани Заліщук//Фото з Twitter Світлани Заліщук

      Сергій Лещенко також оприлюднив свою заяву про вихід із БПП у себе на Facebook-сторінці.

      лещенко бпп
      Заява Сергія Лещенка про вихід з БПП//Фото з Facebook-сторінки Сергія Лещенка

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія "Оптимумспецдеталь" за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

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      Теги: Новини політики Мустафа Найєм Петро Порошенко Блок Петра Порошенка Укроборонпром
      Джерело: 24 канал
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