У випадку з Румунією, то та навмисно не збиває російські повітряні цілі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Чому Молдова не збиває російські ракети

Під час масованого ракетного удару РФ по Україні 25 грудня 2024 року одна з ракет Х-101 пролетіла близько 140 кілометрів через повітряний простір Молдови та Румунії, перш ніж впасти у західному регіоні України, не спричинивши руйнувань.

Ситуація з реакцією Румунії виглядає відносно зрозумілою: країна діє з позиції уникнення "ескалації". Натомість Молдова, просто не має дієздатної системи протиповітряної оборони. Це створює додаткові ризики, оскільки Кремль, схоже, враховує цю слабкість під час планування атак, використовуючи молдовський повітряний простір для своїх ударів по Україні.

За даними The Military Balance 2024, у Молдови формально існує один зенітно-ракетний полк із трьома пусковими установками С-125. Однак є сумніви щодо їхньої боєздатності, оскільки в пресі згадується, що ці комплекси могли бути продані ще у 2010-х роках. Станом на 2023 рік, Молдова лише почала отримувати сучасні радари, зокрема Ground Master 200 від французької компанії Thales.

Ситуація з армійською ППО Молдови також невтішна. В її розпорядженні лише 28 установок ЗУ-23-2, 11 гармат С-60 і жодного переносного зенітно-ракетного комплексу. Авіація країни складається з двох літаків Ан-2, шести вертольотів Мі-8 та одного навчального Як-18. Шість МіГ-29, які зберігаються з 1990-х років, не використовуються і не продані.

Хоча територія Молдови менше Одеської области, вона не може захистити своє небо, і змінити ситуацію навряд чи швидко вдасться.