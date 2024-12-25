Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Варто зазначили, що наразі в Молдові офіційно не коментували ці повідомлення.наразі в Молдові офіційно не коментували ці повідомлення.

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Ворожа ракета залетіла до Молдови

О 07:24 Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух крилатої ракети в напрямку Чернівців з території Молдови.

Згодом українські моніторингові канали зазначили, що ця ракета подолала близько 140 кілометрів через територію Молдови та Румунії. Ракета залетіла з району міста Ямпіль, що розташоване на Вінниччині поблизу кордону з Молдовою, в район Дарабань – румунського міста біля Молдови.

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До слова, раніше стало відомо, що зранку 25 грудня Польща привела у стан підвищеної бойової готовності свою авіацію через масовану атаку по Україні. У ЗС країни підкреслили, що всі заходи спрямовані на гарантування безпеки у районах, які межують із загрозливими зонами.