Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Стоит отметить, что пока в Молдове официально не комментировали эти сообщения.

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Вражеская ракета залетела в Молдову

О 07:24 Воздушные силы ВСУ сообщили о движении крылатой ракеты в направлении Черновцов с территории Молдовы.

Впоследствии украинские мониторинговые каналы отметили, что эта ракета преодолела около 140 километров через территорию Молдовы и Румынии. Ракета залетела из района города Ямполь, расположенного в Винницкой области вблизи границы с Молдовой, в район Дарабань – румынского города возле Молдовы.

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К слову, ранее стало известно, что утром 25 декабря Польша привела в состояние повышенной боевой готовности свою авиацию из-за массированной атаки по Украине. В ВС страны подчеркнули, что все меры направлены на обеспечение безопасности в районах, граничащих с угрожающими зонами.