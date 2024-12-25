Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Молдовы в сети.

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Российская ракета во время атаки залетела в Молдову

Воздушные силы во время утренней атаки сообщали, что крылатая ракета пересекла воздушное пространство Молдовы.

КР в направлении Черновцов с территории Молдовы,

– говорится в сообщении Воздушных сил от 07:24.

Мониторинговые телеграм-каналы также утверждали, российская ракета преодолела 140 километров по территории Молдовы и Румынии. Она пересекла воздушное пространство в районе города Ямполь в Винницкой области, что возле молдавской границы, и вылетела вблизи города Дарабань (румынский город возле границы с Молдовой).

Сначала факт того, что ракета России пересекла воздушное пространство Молдовы, подтвердили в правительстве страны. Там сообщили, что одна из ракет, запущенных Россией, была замечена патрулем в приграничье в направлении Ямполь – Косеуц. Впоследствии одна из ракет якобы пересекла воздушное пространство Молдовы в районе Отач – Могилев-Подольский и вышла через границу с Румынией в районе Дорохой-Герца. Сейчас молдавская сторона ведет дополнительные проверки.

Майя Санду также подтвердила нарушение воздушного пространства.

Пока наши страны празднуют Рождество, Кремль выбирает путь уничтожения – нацелившись на энергетическую инфраструктуру Украины и нарушив ракетой воздушное пространство Молдовы. Эти действия явно нарушают международное право. Молдова осуждает эти действия и полностью солидарна с Украиной,

– написала Санду.

В Румынии не подтверждают нарушение воздушного пространства

В то же время в Румынии не подтверждают, что российская ракета нарушила воздушное пространство страны. Спикер Минобороны страны Константин Спину в комментарии Digi24 заявил, что противовоздушная оборона Румынии не фиксировала вхождение российской ракеты в воздушное пространство во время массированного удара по Украине в ночь на среду, 25 декабря.

Он добавил, что Украина информировала Румынию о пролете ракеты около 07:30, после того цель якобы была в районе города Дарабань.

Согласно данным мониторинга румынских систем воздушного наблюдения и данным, предоставленными средствами стран НАТО, которые дополняют мониторинг, не было подтверждено пересечения румынского воздушного пространства в зоне ответственности Румынии,

– заявил представитель Минобороны Румынии.

Вместе с тем, он добавил, что "Минобороны проведет все необходимые проверки, для выяснения обстоятельств".