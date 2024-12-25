Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис президентки Молдови у мережі.

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Російська ракета під час атаки залетіла у Молдову

Повітряні сили під час ранкової атаки повідомляли, що крилата ракета перетнула повітряний простір Молдови.

КР в напрямку Чернівців з території Молдови,

– мовиться у дописі Повітряних сил від 07:24.

Моніторингові телеграм-канали також стверджували, російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії. Вона перетнула повітряний простір у районі міста Ямпіль на Вінниччині, що біля молдовського кордону і вилетіла поблизу міста Дарабань (румунське місто біля кордону з Молдовою).

Спочатку факт того, що ракета Росії перетнула повітряний простір Молдови, підтвердили в уряді країни. Там повідомили, що одна з ракет, запущених Росією, була помічена патрулем у прикордонні в напрямку Ямпіль – Косеуц. Згодом одна з ракет нібито перетнула повітряний простір Молдови в районі Отач – Могилів-Подільський і вийшла через кордон з Румунією в районі Дорохой-Герца. Наразі молдовська сторона веде додаткові перевірки.

Мая Санду також підтвердила порушення повітряного простору.

Поки наші країни святкують Різдво, Кремль обирає шлях знищення – націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови. Ці дії явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною,

– написала Санду.

У Румунії не підтверджують порушення повітряного простору

Водночас у Румунії не підтверджують, що російська ракета порушила повітряний простір країни. Речник Міноборони країни Константин Спину в коментарі Digi24 заявив, що протиповітряна оборона Румунії не фіксувала входження російської ракети в повітряний простір під час масованого удару по Україні в ніч проти середи, 25 грудня.

Він додав, що Україна інформувала Румунію про проліт ракети близько 07:30, після того ціль нібито була в районі міста Дарабани.

Згідно з даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетину румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії,

– заявив речник Міноборони Румунії.

Разом з тим, він додав, що "Міноборони проведе усі необхідні перевірки, для з'ясування обставин.