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      "Укроборонпром" все знав, але комірці хлопчиків мали залишатися білими, – авторка розслідування

      Що це було? 107 Читать новость на русском

      Журналістка програми "Наші гроші" та авторка розслідування Леся Іванова в програмі "Що це було?" розповіла, чому в "Укроборонпромі" всі знали деталі походження та постачання неякісних запчастин для військової техніки.

      Про "хлопчиків" у схемах та документацію

      – Корупційні схеми в "Укроборонпром" – це особливо й не схеми. В "Укроборонпромі" всі знали деталі походження та постачання. Вони провертали схеми не для того, щоб все було легально, а для того, щоб все ніби пройшло по контракту. Не треба було нікого обманювати. Всі все знали. 

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      – "Білі комірці" хлопчиків повинні були залишатися білими. Тому були документи, все було оформлено, вони проходили по бухгалтерії.

      – Коли ми випустили першу частину розслідування, ми ще не говорили про контрабанду. Тоді ще було питання, чи ці деталі взагалі постачалися. Можливо, це була просто безтоварка і злив грошей із заводів. Нам на заводах доводили, що постачання були, показували фотографії прийомки, військові журнали, накладні. Нам доводили, що по документах все чітко. Проте ми розуміли, що на папері це одна історія, а в реальності зовсім інше.

      Про неякісні запчастини 

      Ще два роки тому журналістам потрапив документ із приймального пункту Київського бронетанкового заводу, де були претензії до постачальника. Працівники заводу складали величезний перелік деталей, які привезли не на ту модель БТР. Частину з них можна було спробувати переробити, підкрутити, пристосувати, але не всі. Адже вони розукомплектовані, подекуди це б/у, й частину деталей не можливо перевірити на працездатність.

      Працівники розповідали нам, що приїжджала машина й висипала гору металу. Тоді приходили їх спеціалісти й казали: "Оце, оце й оце ми забираємо! Решту везіть й міняйте, бо воно не підходить!". Це все був непотріб, який не пристосуєш на потрібну машину, або не можеш перевірити. Ситуація взагалі нагадує секонд-хенд,
      – розповіла журналістка Леся Іванова.

      Зрозуміло, що завод не приймав зовсім погану якість. Вони вимагали заміни, або вимагали ремонту, якщо це можливо. Отримавши листування, журналісти побачили набагато більше схожих претензій. Київський бронетанковий завод неодноразово виставляв претензії: "ми перевірили роздаткові коробки, а вони протікають", або "на гайках збита різня й вони самі викручуються".

      Завод не міг поставити непрацездатну деталь на танк, який відправили б потім в АТО чи на один з міжнародних контрактів. Працівники просили замінити частини поганої якості, але через це терміни виробництва відтягувалися.

      Більше – дивіться у програмі "Що це було"

      Що відомо про корупційні схеми в оборонному секторі України?Команда журналістських розслідувань Bihus.Info опублікувала фільм, у якому стверджується, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фірми-прокладки поставляли оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними у 2-4 рази цінами. Згідно з даними журналістів, розмір розкрадань становить щонайменше 250 мільйонів гривень.

      Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який раніше був бізнес-партнером президента Петра Порошенка, екс-керівник "Укрспецекспорту" і глава держконцерну "Укроборонпрому" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадовці держконцерну. Угоди організовувалися через три головні фірми-прокладки, а однією з подібних фірм нібито виступав завод "Кузня на Рибальському", який на той момент належав Порошенку.

      Відео: розслідування Bihus.Info про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

       

      blog_ava
      Військовий секонд-хенд: бронетанковий завод скаржився на постачальника "Укроборонпрому"
      27 лютого
      2787
      Теги: Україна – Росія Новини України Що це було? Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Корупція
      Джерело: 24 канал
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