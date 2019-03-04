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      Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі": розслідування

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      Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі": розслідування
      Скільки грошей заробили головні фігуранти корупційної схеми в "Укроборонпромі": розслідування / 24 канал

      Журналісти Bihus.Info з’ясували, скільки грошей отримали головні фігуранти масштабної корупційної схеми відмивання грошей в "Укроборонпромі" – Олег та Ігор Гладковські, Віталій Жуков та Павло Букін.

      У вересні 2016 року Віталій Жуков розповів Ігореві Гладковському, яку долю отримає кожен учасник афери із авансу по контракту.

      Читайте також: Космічні суми і головні фігуранти: друга частина резонансного розслідування про "Укроборонпром"

      За його словами, 46600 тисяч доларів мали отримати на двох сам Жуков та Ігор Гладковський, Павло Букін заробив на авансі 10 тисяч доларів.

      А колишній заступник секретаря РНБО, "президентський смотрящий" Олег Гладковський отримав 30 тисяч доларів. Варто наголосити, що це доля лише від авансу за висотоміри. Нагадаємо, після публікації першої частини розслідування журналістів, Петро Порошенко підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника голови РНБО. 

      Вересень 2016 року: Жуков розповів Гладковському про заробіток від авансу
      Вересень 2016 року: Жуков розповів Гладковському про заробіток від авансу

      Уже після поставки приладів концерн "Укроборонпром" перекинув групі залишок оплати по контракту – а це ще майже 3 мільйони (2 875 450 гривень). Чистий прибуток із другого траншу склав іще близько 85 тисяч доларів.

      В сухому залишку державний концерн заплатив 580 тисяч доларів за товар, вартість якого насправді складала 85 тисяч доларів. І навіть якщо додати транспортні затрати, то вийде 120 тисяч доларів. Загальна сума – 460 тисяч доларів переплати, із яких 160 тисяч доларів угрупування витратило на організацію схеми – митниця, "обналка", транзитні фірми.

      Отже, чистий прибуток двох Гладковських та Віталія Жукова склав 300 тисяч доларів. 10 тисяч вони "відкатили" нинішньому директору "Укроборонпрому" Павлу Букіну.

      Читайте також: Не лише бізнес-партнер, але й друг: що пов'язує Порошенка та Гладковського

      Після отримання переплат за висотоміри, організатори схеми навіть планували влаштувати розбірки Букіну через те, що вони не отримали "на розпил" увесь казахський контракт. Ці розбірки Букін пережив, навіть більше – через рік він отримав від Президента України Петра Порошенка підвищення.

      Ані Букін, ані Гладковський спілкуватися з журналістами Bihus.Info не захотіли. 

      Коротко про корупційні схеми в "Укроборонпромі" На початку війни група молодиків вступає у змову з оборонними чиновниками. Вони скуповують військові запчастини у російських контрабандистів, а також по складах української армії. Накручують ціну у рази і за змовою з державним концерном "Укроборонпром" продають на його заводи.

      До групи входять: замсекретаря Ради нацбезпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков, Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

      Центром оборудок стає підставна компанія "Оптимумспецдеталь", скорочено Оптима. Група заробляє понад чверть мільярда гривень. Значну частину роздає на хабарі і відкати. Молодший Гладковський відповідає за тиск на оборонних чиновників, а старший переконує, що нічого про це не знав.

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      Теги: Розслідування Новини політики Новини України Корупційні схеми в Укроборонпромі Укроборонпром Гроші Петро Порошенко Корупція
      Джерело: 24 Канал
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