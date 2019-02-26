Не лише бізнес-партнер, але й друг: що пов'язує Порошенка та Гладковського

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, у якому син заступника секретаря РНБО розкрадав українську армію. Разом із партнерами хлопець продавав російські запчастини та ще й за завищеними цінами. Проте в цій корупційній оборудці замішані не лише дрібні виконавці, але й вищі ланки українського політикуму.

Раніше Президент України Петро Порошенко пообіцяв, що відрубає руки тим, хто краде в армії. Але ці слова так і залишилися обіцянками. Перш за все, через те, що руки президентських друзів недоторкані.

Читайте також: Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"

Що відомо про корупційні схеми в "Укроборонпромі"

Журналісти програми "Наші гроші" заявили про багаторічну схему відмивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. До якої нібито причетний 22-річний син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який і є партнером президента Петра Порошенка.

Журналісти дізналися, що Гладковський-молодший разом з приятелем – колишнім працівником "Укроборнопрому" Віталієм Жуковим – продавали "Укроборонпрому" неякісні запчастини й техніку з Росії. Все це здійснювалося контрабандою через фірми-прокладки. Окрім того, що деталі були неякісні, вони продавали їх за завищеними цінами.



Листування учасників схеми

Учасники корупційних оборудок

• Олег Гладковський – замсекретаря РНБО і друг Президента, не офіційно – "смотрящий" за оборонкою.

• Ігор Гладковський – син із опцією "дзвінок тату".

• Віталій Жуков – друг Ігоря, жулік середньої ланки, оформлює документи, заносить відкати.

• Андрій Рогоза – дрібний жулік, спеціаліст із контрабанди.

• Павло Букін – чинний директор державного концерну Укроборонпром, слухається "тата", вміє догодити "сину".

• Євген Шевченко – по понеділках "спецагент НАБУ", по вівторках інвестор "оборонного схематозу".

• Петро Порошенко – друг Гладковського-тата, за сумісництвом – Президент України.

Керівництво оборонних підприємств закуповувало сумнівної якості деталі, адже боялося гніву Олега Гладковського. Тому й брали те, що пропонувала молодь зі зв'язками.

Окрім контрабанди син Олега Гладковського Ігор перепродавав оборонним заводам деталі, які їм же і належали, але мали бути просто утилізовані. На корупційних схемах вдалося заробити не менше, ніж 250 мільйонів гривень.

Які стосунки у Петра Порошенка та Олега Гладковського

Журналіст Іван Верестюк наголосив, що Олег Гладковський – це людина Петра Порошенка, яка є "смотрящою" над оборонним сектором. Проте Гладковський не просто бізнес-партнер Порошенка, він друг президента з 90-х років.



Гладковський разом з Порошенком і Кононенком засновував "Укрпромінвест"

Відпочивають друзі теж разом. Журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднили фото вілл Гладковського, Порошенка та Кононенка в елітному районі Іспанії.



Вілли Порошенка та Гладковського в Іспанії

Чому відбувається корупція в оборонному секторі

Прикриваючись грифом секретності, керівники "Укроборонпрому" приховують безліч інформації про закупівлі в оборонній сфері. Влада запевняє, що військові кошториси засекречують всюди у світі. Зокрема й в США, проте про американську прозорість в документах Україна можемо лише мріяти.

Взагалі існує книжка, в якій дуже детально написано, на що підуть державні гроші у сфері оборони. Але є певний момент, після якого деталізація закінчується. Дійсно є деякі секретні статті, але навіть у відкритих документах ми можемо побачити дуже багато,

– сказав засновник волонтерського фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Наразі Гладковський-старший відхрестився від звинувачень у цинічному збагаченні його родини на війні. І на час розслідування попросив тимчасово зупинити свої повноваження.