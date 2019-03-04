Сколько денег заработали главные фигуранты коррупционной схемы в "Укроборонпроме": расследование

Журналисты Bihus.Info выяснили, сколько денег получили главные фигуранты масштабной коррупционной схемы отмывания денег в "Укроборонпроме" – Олег и Игорь Гладковские, Виталий Жуков и Павел Букин.

В сентябре 2016 года Виталий Жуков рассказал Игорю Гладковскому, какую судьбу получит каждый участник аферы с авансом по контракту.

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По его словам, 46600 тысяч долларов должны были получить на двоих сам Жуков и Игорь Гладковский, Павел Букин заработал на авансе 10 тысяч долларов.

А бывший заместитель секретаря СНБО, "президентский смотрящий" Олег Гладковский получил 30 тысяч долларов. Стоит отметить, что это удел лишь от аванса за высотомеры. Напомним, после публикации первой части расследования журналистов, Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя председателя СНБО.



Сентябрь 2016 года: Жуков рассказал Гладковскому о заработке от аванса

Уже после поставки приборов концерн "Укроборонпром" перебросил группе остаток оплаты по контракту – а это еще почти 3 миллиона (2 875 450 гривен). Чистая прибыль со второго транша составила еще около 85 тысяч долларов.

В сухом остатке государственный концерн заплатил 580 тысяч долларов за товар, стоимость которого составляла 85 тысяч долларов. И даже если добавить транспортные расходы, то получится 120 тысяч долларов. Общая сумма – 460 тысяч долларов переплаты, из которых 160 тысяч долларов группировка потратила на организацию схемы – таможня, "обналка", транзитные фирмы.

Итак, чистая прибыль двух Гладковских и Виталия Жукова составила 300 тысяч долларов. 10 тысяч они "откатили" нынешнему директору "Укроборонпрома" Павлу Букину.

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После получения переплат за высотомеры, организаторы схемы даже планировали устроить разборки Букину за то, что они не получили "на распил" весь казахский контракт. Эти разборки Букин пережил, даже больше – через год он получил от Президента Украины Петра Порошенко повышение.

Ни Букин, ни Гладковский общаться с журналистами Bihus.Info не захотели.

Коротко про корупционные схемы в "Укроборонпроме" В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.



В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.



Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.