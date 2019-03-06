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      Фигурант скандала с "Укроборонпромом" рассказал, как попал в оборонный бизнес

      Вот оно как 56 Читати новину українською

      Предприниматель Евгений Шевченко не был сотрудником НАБУ, но участвовал в двух десятках операций бюро. В программе "Вот оно как" он впервые рассказывает о своей связи с оборонным бизнесом.

      Кто такой Евгений Шевченко?

      – Долларовым миллионером стал еще до войны. Первые большие деньги начал зарабатывать в 27 лет, когда заинтересовал инвестора и запустил большой гостиничный комплекс на Киевском морю "Джинтама-Бриз" на 350 мест. Именно там я начал зарабатывать большие деньги. Потом занимался импортом машин, а впоследствии оптовыми партиями продуктов питания и бытовой техники из Европы.

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      – Участвовал в примерно 22 делах НАБУ. На то время я иногда работал больше, чем в собственном бизнесе. Приходилось встречаться с разными людьми в разных производствах. Моя работа не оплачивалась.

      – Начиналось все с экс-прокурора ГПУ Александра Матюшка, который хотел за взятку получить руководящую должность в НАБУ. Я услышал это предложение. У меня были знакомые среди комиссии по отбору детективов, сперва я колебался. Но потом глядя на себя в зеркало понял, если этот человек с такими моральными ценностями пройдет и попадет на должность в новую структуру, которая должна уничтожить коррупцию в Украине, то я не смогу с этим дальше жить.

      Євген Шевченко Укроборонпром оборонка Бігус Наші гроші

      Также Евгений Шевченко участвовал в войне на Донбассе

      – Тогда я связался и изложил эту информацию Алексею Гриценко. Приходили ко мне со взятками, потому что знали, что я знаком с Гриценко со времен Автомайдана, где он был членом комиссии. 

      – Последние предложения взятки поступали от Олега Добового и брата экс-депутата Александра Бабенко Павла из Одессы. Они предлагали 500 тысяч долларов за закрытие дела против них.

      – Перед войной меня кинул партнер по бизнесу и я был почти банкротом. Долларовым миллионером во второй раз стал уже во время войны.

      Какая у него связь с коррупционными схемами в Укроборонпроме?

      По его словам, он имел знакомого, который уже сотрудничал с оборонным сектором, нуждался в деньгах на поставки – так началось их партнерство. При этом никто из партнеров не фигурировал среди учредителей компаний, которые использовались для поставок оборонным предприятиям.

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      Евгений рассказал об оборонном бизнесе именно как об источнике собственных доходов, а не части какой-то спецоперации. В конце интервью он вдруг утверждает, что целью его сотрудничества с НАБУ в конце концов было подобраться к Гладковскому-старшему. Но сам признает, что разоблачением Гладковского ни он, ни НАБУ похвастаться не может.

      Моей целью в работе НАБУ был Петр Порошенко, потому что я понимал – рыба гниет с головы. Еще намеревался добраться до близкого окружения – Олег Гладковский или Игорь Кононенко. Я работал непосредственно по Гладковскому, достаточно близко приблизился, но не хватило времени,
      – сказал Евгений Шевченко во время программы.

      Это интервью было записано командой Bihus.info чтобы ближе познакомить украинцев с агентом-бизнесменом. Журналисты были удивлены, когда поняли, что именно Евгений Шевченко был одним из партнеров в оборонном бизнесе "мальчиков".
      Разговор происходил за несколько недель до публикации расследования. В программе они не задавали прямых вопросов герою о контрабанде, переплате и украденных у украинской армии деталях. Евгений Шевченко рассказывает о своем бизнесе сам.

      Четвертая часть расследования, где подробно будет рассказываться о роли агента НАБУ и правоохранительных органов, выйдет в эфире 24 канала 18 марта.

      Напомним, сам ветеран "Донбасса" Евгений Шевченко, которого называли причастным к коррупционной сделке в первой части расследования, перед публикацией его продолжения опроверг свою причастность к этим схемам. При этом его роль во всех этих событиях журналисты в уже опубликованных материалах все еще не раскрывают.

      Коротко о коррупционных схемах в "Укроборонпроме"

      • В начале войны группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками. Они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам украинской армии. Накручивают цену в разы и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы.

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      • В группу входят: замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший работник концерна Виталий Жуков, Андрей Рогоза – мелкий жулик, специалист по контрабанде.

      • Центром сделок становится подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно Оптима. Группа зарабатывает более четверти миллиарда гривен. Значительную часть раздает на взятки и откаты. Младший Гладковский отвечает за давление на оборонных чиновников, а старший убеждает, что ничего об этом не знал.

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      Теги: Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме НАБУ Расследования Вот оно как Коррупция
      Источник: 24 канал
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