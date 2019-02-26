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      Мы не расследуем преступления и не помогаем полиции, – директор АРМА об имуществе Януковича

      Вот оно как 17 Читати новину українською

      Об управлении вертолетной площадкой и экс-резиденцией Виктора Януковича и о доходах от арестованного имущества в госбюджет – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал директор Агентства по розыску и менеджмента активов Антон Янчук.

      Что происходит с вертолетной площадкой Януковича

      – "Вертолетная площадка на Парковой" является одним из примеров успешного управления, там действительно начали перезаключать соглашения с арендаторами. По некоторым сделкам управляющий даже получил доходы, часть из которых – около 800 тысяч гривен – передал в госбюджет.

      – Это сопровождалось сложным общением между управляющим (Киевским коммунальным предприятием) и представителем владельца. В конце концов, в январе 2019 года было вынесено постановление об обеспечении иска, которое должно запретить и управляющему, и АРМА выполнять договор.


      "Вертолетная площадка на Парковой" Януковича

      – Это решение – нонсенс, поскольку, во-первых, в суде такие решения не могут выноситься, поскольку в уголовном процессе есть постановление, которое обязывает АРМА управлять этим имуществом. Получается, что суд запретил перечисление в бюджет около 400 тысяч гривен. После вынесения этого постановления, Голосеевский суд вынес решение, отменяющее арест и тем самым управление вертолетной площадки.

      Недавно стало известно, что окружение народного депутата Максима Ефимова действительно купило фирму, которая обладает конгрессно-выставочным центром "Парковый" в Киеве. Бенефициаром данного бизнеса выступила его мать, Любовь Ефимова.

      На вопрос, звонил ли когда-то Максим Ефимов в АРМА по поводу "Паркового", Янчук ответил, что нет.

      Я ошибся, но это – не преступление, – Гнап прокомментировал скандал с деньгами – читайте в предыдущем выпуске программы "Вот оно как"

      – На самом деле для нас не важно, кто стоит за объектом. Для нас принципиальным является именно объект. Наша задача – выдержать юридическую процедуру с официальным владельцем объекта.

      Мы не расследуем преступления и не содействуем правоохранителям в установлении истины. Мы должны только сделать комплекс мер по сохранению стоимости имущества, и для этого нам достаточно коммуникации с владельцем,
      – отметил Антон Янчук.

      – АРМА занимает позицию, что мы должны придерживаться судебных решений. Поэтому если суд отменил арест и управление площадкой, то мы не имеем оснований управлять имуществом. Далее дело за апелляцией и прокуратурой. АРМА самостоятельно не решает, чем управлять. Так же мы не можем отказаться от какого-то имущества или вернуть его владельцу.

      Почему никто не хочет покупать Межигорье

      – Межигорье – это наиболее одиозный объект в нашем управлении. Ситуация с этим имуществом выглядит странной, ведь несмотря на беспрецедентные усилия АРМА с продолжением конкурса, интереса к этому бизнесу нет. Что мы будем делать? Попробуем привлечь бизнес к коммуникации и выяснить, почему Межигорье не вызывает у них интереса.

      – В управление АРМА передано более 90 объектов недвижимости на территории Межигорья. Довольно часто мы получаем в управление один объект, но оказывается, что там что-то совсем другое или оно имеет дополнительные объекты.

      Екс-резиденція Януковича
      Экс-резиденция Януковича

      – Условия мы поставили достаточно лояльные: компания должна соответствовать формальным требованиям и предложить план работы с объектом. Та сомнительная компания, которая хотела управлять Межигорьем, планировала использование бывшей резиденции Януковича примерно в той же рамке, как и сейчас – некий парк с платным входом.

      – Межигорье насчитывает землю, недвижимое и движимое имущество. Сейчас часть недвижимого имущества принадлежит ООО "Анталит", еще часть – принадлежит другим лицам. Землей управляет государство.

      Сколько стоит арендовать пустую квартиру Януковича в Киеве

      – Недавно мы нашли управляющего на квартиру на Оболонской набережной, которая непосредственно принадлежит Виктору Януковичу. Он ищет арендаторов на эту недвижимость. Однако арендная плата должна быть максимально приближенной или даже ниже рыночной. На мой взгляд, эту цифру должен устанавливать управляющий, нам он ее не сообщал.

      Работают ли арестованные активы чиновников на украинский бюджет

      – Сейчас в государственный бюджет перечислено более 9 миллионов гривен остальных доходов. Общая сумма доходов АРМА составляет около 40 миллионов гривен, из которых более 30 миллионов было направлено на содержание имущества и оплату услуг управляющего. Депозитный портфель АРМА составляет более 150 миллионов гривен.

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      Теги: Деньги Межигорье Вот оно как Аренда недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости Виктор Янукович
      Источник: 24 Канал
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