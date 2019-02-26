Ми не розслідуємо злочини і не сприяємо правоохоронцям, – директор АРМА про майно Януковича

Про керування вертолітним майданчиком і екс-резиденцією Віктора Януковича та про прибутки від арештованого майна до держбюджету – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповів директор Агентства з розшуку та менеджменту активів Антон Янчук.

Що відбувається з вертолітним майданчиком Януковича

– "Вертолітний майданчик на Парковій" є одним з прикладів успішного управління, там дійсно почали переукладати угоди з орендарями. По деяких угодах управитель навіть отримав доходи, частину з яких – близько 800 тисяч гривень – передав до держбюджету.

– Це супроводжувалося складним спілкуванням між управителем (Київським комунальним підприємством) та представником власника. Зрештою, в січні 2019 року було винесено ухвалу про забезпечення позову, яка повинна заборонити і управителю, і АРМА виконувати договір.



"Вертолітний майданчик на Парковій" Януковича

– Ця ухвала – нонсенс, оскільки, по-перше, в господарському суді такі рішення не можуть виноситися, бо в кримінальному процесі є ухвала, яка зобов’язує АРМА керувати цим майном. Тож виходить, що суд заборонив перерахування в бюджет близько 400 тисяч гривень. Після винесення цієї ухвали, Голосіївський суд виніс рішення, яке скасовує арешт і тим самим управління вертолітного майданчика.

Нещодавно стало відомо, що оточення народного депутата Максима Єфімова дійсно купило фірму, яка володіє конгресно-виставковим центром "Парковий" у Києві. Бенефіціаром даного бізнесу виступила його матір, Любов Єфімова.

На запитання, чи телефонував колись Максим Єфімов до АРМА стосовно "Паркового", Янчук відповів, що ні.

Я помилився, але це – не злочин, – Гнап прокоментував скандал із грошима – читайте у попередньому випуску програми "Он воно як"

– Насправді для нас не важливо, хто стоїть за об’єктом. Для нас принциповим є саме об’єкт. Наше завдання – витримати юридичну процедуру з офіційним власником об’єкту.

Ми не розслідуємо злочини і не сприяємо правоохоронцям у встановленні істини. Ми маємо лише зробити комплекс заходів для збереження вартості майна, і для цього нам достатньо комунікації з власником,

– наголосив Антон Янчук.

– АРМА займає позицію, що ми маємо дотримуватися судових рішень. Тому якщо суд скасував арешт і управління майданчиком, то ми не маємо підстав керувати майном. Далі справа за апеляцією та прокуратурою. АРМА самостійно не вирішує, чим управляти. Так само ми не можемо відмовитися від якогось майна або повернути його власникові.

Чому ніхто не хоче купувати Межигіря

– Межигір’я – це найбільш одіозний об’єкт в нашому управлінні. Ситуація з цим майном виглядає дивною, адже попри безпрецендентні зусилля АРМА з продовженням конкурсу, інтересу до цього бізнесу немає. Що ми робитимемо? Спробуємо залучити бізнес до комунікації та з’ясувати, чому Межигір’я не викликає в них інтересу.

– В управління АРМА передано понад 90 об’єктів нерухомості на території Межигір’я. Досить часто ми отримуємо в керування один об’єкт, але виявляється, що там щось зовсім інше або воно має додаткові об’єкти.



Екс-резиденція Януковича

– Умови ми поставили досить лояльні: компанія має відповідати формальним вимогам та запропонувати план роботи з об’єктом. Та сумнівна компанія, яка хотіла управляти Межигір’ям, планувала використання колишньої резиденції Януковича приблизно в тій же рамці, як і зараз – такий собі парк з платним входом.

– Межигір'я налічує землю, нерухоме та рухоме майно. Наразі частина нерухомого майна належить ТОВ "Анталіт", ще частина – належить іншим особам. Землею керує держава.

Скільки коштує орендувати порожню квартиру Януковича в Києві

– Нещодавно ми знайшли управителя на квартиру на Оболонській набережній, яка безпосередньо належить Віктору Януковичу. Він шукає орендарів на цю нерухомість. Проте орендна плата повинна бути максимально наближена або навіть нижче ринкової. На мій погляд, цю цифру має встановлювати управитель, нам він її не повідомляв.

Чи працюють арештовані активи чиновників на український бюджет

– Наразі до державного бюджету перераховано понад 9 мільйонів гривень решти прибутків. Загальна сума доходів АРМА становить близько 40 мільйонів гривень, з яких понад 30 мільйонів було спрямовано на утримання майна і оплату послуг управителя. Депозитний портфель АРМА становить понад 150 мільйонів гривень.