Я ошибался, но это – не преступление, – Дмитрий Гнап прокомментировал скандал с деньгами

О своей президентской кампании, репутационном скандале относительно денег проекта "Следствие.инфо" и причинах пойти в политику – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказал политик и кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

Напомним, что ранее журналистка-расследовательница проекта "Следствие.инфо" Анна Бабинец рассказала, что его бывший руководитель Дмитрий Гнап почти четыре года прятал на своем банковском счету свыше 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.

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Из-за этого партия "Сила людей" призвала своего кандидата Дмитрия Гнапа отказаться от участия в президентских выборах.

Что известно о Дмитрии Гнапе?Украинский журналист, телеведущий, общественный активист. Окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC. В 2001-2007 годах был членом политического блока (затем партии) "Наша Украина". С 2008 года – глава общественной инициативы "Комитет прямого действия". В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Следствие.инфо". В 2013-2018 годах был руководителем проекта "Следствие.Инфо" на "Громадском ТБ". В июне 2018 года объявил, что идет в политику.

О деньгах для армии

– Я не забыл об этих деньгах. Нужно было уладить эту историю раньше, но я слишком погрузился в политическую жизнь. У меня до сих пор нет времени, чтобы переписать доменное имя "Прихвостни", которое зарегистрировано на меня. Придется потратить время на это после президентской кампании.



Дмитрий Гнап

– Когда я прощался с коллективом "Следствие.Инфо" главным для меня было обеспечить постоянство финансирования проекта. Я делал все для того, чтобы они получили грант от датского проекта международного развития "Данида", речь идет о 170 тысячах евро.

– Поскольку я был распорядителем средств, и это было объявлено публично, я не должен был вносить их в декларацию как свой личный доход. Это подтвердил и мой представитель в ЦИК, опытный юрист Игорь Билык.

Об оппонентах и коллегах

– Политические оппоненты сделали все, чтобы эта ситуация приобрела масштабную огласку. Насчет коллег – я понимаю, что в них были ко мне вопросы. Я был готов на них отвечать, что я и сделал и мы наконец поладили. Но я не понимаю, почему нельзя было решить эту историю между собой. Тем более, что мы договорились об этом накануне.

Я признаю, что сделал ошибку. Но я приложил максимум усилий, чтобы ее исправить. Я поддерживаю право своих коллег, политических оппонентов и медиа-сообщества общаться об этом и делать выводы.

О доверии сторонников

– Я совершил ошибку, но это – не преступление. Чувствую, что потерял часть сторонников после этого. Восстановить их доверие поможет лишь время. Я буду над этим работать.

– Долгое время моя работа как журналиста была сосредоточена на разоблачении коррупционеров и публичной критике всего украинского политикума. Понятно, что важно показывать и собственный пример. Я "перегрел" свою аудиторию высокими ожиданиями в отношении меня.

С другой стороны, когда приходишь в политику, то понимаешь, что можешь делать ошибки. А их могут использовать против тебя и показать в мельчайших деталях. Раньше я критиковал других политиков за ошибки, сейчас я к этому относился бы немного иначе. Однако в отношении преступлений я до сих пор отношусь бескомпромиссно.

– Я никогда не продавал журналистские расследования. Никогда не брал взятки, чтобы не освещать какую-то тему. У меня нет огромного состояния, которое я скрываю. Все прекрасно знают, где я живу и на чем езжу. Ничего скандального или преступного в моем прошлом не было.

– Конечно, в моей команде может оказаться человек, который может оказаться недобросовестным. Тогда я буду нести за него ответственность. За себя лично могу поручиться, что больше ошибок не буду делать. Я получил важный урок.

О нарушении правил дорожного движения

"Мне нравится, что в мире, где воруют миллиарды, обсуждают то, что меня когда-то останавливала патрульная полиция", – отметил Гнап.

В ответ ведущий заявил, что вопрос был не о том, как его остановили патрульные. И объяснил, что он больше касался поста в Facebook, в котором Гнап писал, почему патрульная полиция занимается этим, пока не сидит Ахметов.

Я действительно нарушил правила дорожного движения, просто не мог перестроиться в другую полосу движения. Но мне не понравилось то, что патрульная полиция вела себя как ГАИшники, которые всегда были формально правы.

– Я довольно долго жил в Днепровском районе Киева. Там часто случались квартирные кражи, даже изнасилование на улице посреди белого дня. Так вот, меня возмутило то, что патрульная полиция выдергивает людей, которые стоят в транспортном потоке из-за пробок. Я просто хотел, чтобы патрульные прежде всего боролись с преступностью, а уже потом воспитывали таких недисциплинированных водителей как я.

Об обещаниях и политическом будущем

– Я отвечаю за свои слова. Но не надо слепо верить моим обещаниям. Я же призывал, что за мной надо следить так же тщательно как за Кононенко или Аваковым. Что бы я ни обещал, нужно это проверять.

– Политсовет призвал меня снять кандидатуру с президентских выборов. Думаю, что это было поспешное решение. Тем более, что они даже не поговорили об этом со мной. Много людей из-вне партии пожертвовали деньги для моего участия в этих выборах, поэтому я не буду прекращать участие в президентской гонке.

О причинах принять участие в выборах

– У меня есть свое видение того, как изменить мир. У меня есть свои политические взгляды. Каждые выборы я должен использовать для того, чтобы донести эти взгляды до своих сторонников. Я не имею права пропускать любую избирательную кампанию. Ведь каждая кампания – это опыт и возможность достучаться к избирателям.

– О парламентских выборах я сейчас не думаю. Делать так в разгар президентской гонки – это нечестно. 2 марта состоится съезд "Силы людей", на котором должна быть высказана окончательная позиция относительно сложившейся ситуации. С партией я веду переговоры о политическом сотрудничестве.

О средствах на президентскую кампанию

– Мы еще не начали президентской кампании. Пока занимались организационными вопросами относительно подачи людей в окружные избирательные комиссии и формирования списка доверенных лиц. Скоро объявим сбор средств на кампанию и сначала начнем ее волонтерскими усилиями.

Сбор средств на залог путем фандрейзинга – это тоже часть кампании.

– Будем отчитываться, когда на кандидатский счет будут поступать средства. У этого счета будет два распорядители. Один человек уже есть, второго еще ищем. У меня же к этому счету доступа не будет.