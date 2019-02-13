Кто такой Дмитрий Гнап: биография кандидата в президенты

Дмитрий Гнап стал одним из последних официально зарегистрированных кандидатов в президенты Украины. На выборы Гнапа выдвинула политическая партия "Сила людей". 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Дмитрия Гнапа

Родился Дмитрий Гнап 19 декабря 1977 года в городе Угледаре Донецкой области.

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Образование – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (философский факультет).

Карьера – работал корреспондентом, редактором, ведущим новостей на каналах "СТБ", "Первый национальный", UBC.

В 2018 году Гнап заявил, что когда в 2001 году работал редактором службы новостей на телеканале УТ-1, участвовал в установлении там "кучмовской цензуры", о чем жалеет. Тогда редакторы получали инструкции о том, как необходимо освещать события в Украине, кого приглашать в эфир, а кому отказывать.

В 2001-2007 годах был членом политического блока "Наша Украина", которая впоследствии стала партией. В донецкой организации партии Гнап отвечал за ее продвижение в СМИ и редактировал местную партийную газету.

В 2006 году он баллотировался сначала в депутаты Донецкого областного совета по списку партии "Наша Украина". Затем от этой же политсилы пытался попасть в Верховную Раду, но в оба органа не прошел.

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Дмитрий Гнап и председатель донецкой организации "Наша Украина" Антон Клименко (ныне покойный)

В 2008 году Гнап возглавил общественную инициативу "Комитет прямого действия".

В 2012 году основал агентство журналистских расследований "Слідство.Інфо" и с 2013 до 2018 года был руководителем проекта "Слідство.Інфо" на "Громадському ТБ".

После Революции Достоинства Гнап занялся журналистскими расследованиями, которые публиковал в различных изданиях и выступал с ними на нескольких телеканалах. Известность ему принесла программа, в которой рассказывалось о панамских офшорах действующего президента Петра Порошенко.

В июне 2018 года Гнап заявил о том, что прекращает карьеру журналиста и идет в политику.

С этой целью в 2019 году принял участие в праймериз партии "Сила людей". Этот политический проект зарекомендовал себя на Донбассе, взяв несколько депутатских мест в горсовете Мариуполя. Да, "Сила людей" выдвинула Гнапа кандидатом в президенты.

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В какие скандалы попадал Гнап? В Генпрокуратуре утверждают, что Гнап якобы способствовал бегству за границу народного депутата Александра Онищенко, который является фигурантом уголовного "газового дела". Журналист тогда опубликовал информацию о предстоящем аресте Онищенко, после чего нардеп скрылся.

Впоследствии Гнап встретился с Онищенко во Франции и после этого визита опубликовал переписку нардепа с представителями президента Игорем Кононенко и Сергеем Березенком.

Позже Онищенко заявил, что расследование о коррупции Порошенко Гнап смонтировал, а слова были вырваны из контекста. Также нардеп-беглец утверждает, что упомянутые переписки он Гнапу не давал.

В феврале 2019 года вспыхнул еще один скандал с Гнапом. Руководитель проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец заявила, что кандидат в президенты почти 4 года прятал на своем банковском счету более 9 тысяч евро, которые должны были пойти на нужды армии.

Дмитрий Гнап и руководитель проекта "Слідство.Інфо" Анна Бабинец

В 2015 году команда "Слідство.Інфо" выиграла 15 тысяч евро на премии "Свободная пресса Восточной Европы". Тогда Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги пойдут на помощь Вооруженным силам Украины. Но оказалось, что на нужды украинской армии были перечислены не все деньги: почти 9,1 тысячи евро по состоянию на 2019 год лежали на банковском счете Гнапа.

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Мы просто договаривались, что это будет такой неприкосновенный запас и раньше просто этот вопрос не ставился, и это только недавно мы поговорили об этих средствах и я ей сказал (Бабинец), что я их верну,

– сказал Гнап.

После скандала партия "Сила людей", которая выдвинула Гнапа кандидатом в президенты, призвала его отказаться от участия в выборах. Однако впоследствии политик передал редакции проекта "Слідство.Інфо" все деньги.

Деньги и имуществе кандидата Гнапа. В своей декларации за 2017 год Гнап указал, что владеет половиной квартиры в Киеве площадью 36 квадратных метров. Его жена Наталья является владелицей жилья площадью 67,5 квадратных метра в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киева. У жены Гнапа также автомобиль Hyundai Accent (2014 года выпуска).

За год кандидат в президенты заработал 1 миллион 76 тысяч 625 гривен. На счету в банке он сохраняет еще 23 тысячи 685 гривен. Сбережения его жены составляют 73 тысячи 602 гривны.

Политическая программа кандидата в президенты Дмитрия Гнапа. Политик обещает сделать "полную перезагрузку власти", реформировать правоохранительную систему, ликвидировать "коррупционный налог" на бизнес.

Приоритетом для себя Гнап видит политическую и дипломатическую борьбу за возвращение временно оккупированного Крыма и сохранение территориальной целостности Украины.

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Планирует увольнять инвесторов от налогов при реализации продукции на экспорт при создании рабочих мест, демонополизировать экономику, отменить неприкосновенность народных депутатов и президента, подать обращение в Международный уголовный суд в Гааге для остановки военного захвата Украины и привлечения к ответственности тех, кто совершил преступления против человечности, а также утвердить новую военную доктрину, которая будет отвечать современным военным угрозам.

Как будут проходить выборы президента Украины?ЦИК зарегистрировала 44 человека кандидатами в президенты, но окончательный их перечень станет известен 8 марта. 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты должны сообщить до 10 апреля. Если же станет необходимо провести второй тур выборов президента, то произойдет он 21 апреля.