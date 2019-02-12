От популизма к обещанию: ориентируетесь ли вы в заявлениях кандидатов – тест
Президентская предвыборная кампания 2019 года – одна из самых масштабных по уровню популизма в истории современной Украины. Можете ли вы отличить реальное обещание политика от популистского заявления?
Пройдите наш тест "Определи кандидата по (пустому) обещанию" и узнайте, можно ли вас обмануть пустыми заявлениями популистов:
Источник: 24 канал
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