Від популізму до обіцянки: чи орієнтуєтесь ви у заявах кандидатів – тест

Від популізму до обіцянки: чи орієнтуєтесь ви у заявах кандидатів / 24 канал

Президентська передвиборча кампанія 2019 року – одна із наймасштабніших за рівнем популізму в історії сучасної України. Чи можете ви відрізнити реальну обіцянку політика від популістичної заяви?