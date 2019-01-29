Как справиться с коррупцией: что предлагают кандидаты в президенты

24 канал решил проанализировать реалистичность обещаний ТОП-10 претендентов на пост главы государства. Высокий уровень коррупции, по мнению большинства украинцев, мешают Украине развиваться. Какие пути преодоления коррупции предлагают кандидаты в президенты, – далее в материале 24 канала.

Читайте также: Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты

Украина – самое коррумпированное государство в Европе

В мировом Индексе восприятия коррупции (СРИ) от Transparency International за 2017 год Украина получила 30 баллов из 100 возможных. Мы на 130 месте среди. 180 Хотя по сравнению с 2016 годом мы повысили рейтинг на один балл. Это произошло благодаря реформе рынка газа, работе реестра электронных деклараций, реформе государственных закупок и использованию системы ProZorro. В то же время медленный рост индекса Украины в Transparency International объясняют нехваткой политической воли руководства страны к борьбе с коррупцией и низким уровнем доверия к украинским судам и прокуратуре.

Читайте также: Выборы президента 2019: главные даты избирательной кампании в инфографике

По данным фонда "Демократические инициативы имени Кучерива", 70% граждан считают, что в большинстве сфер жизни положение существенно ухудшилось. Основными аргументами ошибочности пути развития является война на Востоке (70%), рост цен (50%), коммунальных тарифов (39%) высокий уровень коррупции (32%) и то, что страной до сих пор правят олигархи (22%).



Уровень коррупции в Украине остается очень высоким

Коррупционеров в тюрьме и содействие работе антикоррупционных органов

Юлия Тимошенко, партия ВО "Батькивщина"

Что обещает: Юлия Тимошенко обещает ликвидировать кланово-олигархическую систему. Также отменить полностью неприкосновенность всех высокопоставленных чиновников – президента, судей, депутатов. Гражданам предоставить право изменять центральную и местную власть в любой момент через референдум по народной инициативе вместо жертвенных революций. Все контролирующие органы будут назначаться независимо от политиков, депутатов, исполнительных и судебных органов власти. Мировых судей и судей местных судов будет выбирать народ без политической рекламы.



Юлия Тимошенко в очередной раз обещает побороть олигархат

По словам Андрея Вигиринского, Тимошенко говорит с избирателем упрощенными понятиями. На самом деле основными активами в государстве обладает конкретная небольшая группа людей. Олигархи. Изменить тот факт, что они обладают значительными стратегическими объектами, по мнению специалиста, невозможно. Но можно заставить жить по правилам, платить налоги.

Надо добавить, что Юлия Тимошенко, которая много лет "упорно" борется с олигархами, очевидно, имеет с ними хорошие связи. Поэтому во время своего выступления лидер "Батькивщины" оговорилась по Фрейду. Тимошенко назвала себя экспертом по коррупции: "Я вам говорю, как эксперт, который не один раз занимался этим в правительстве, что схем классных высокопрофессиональных, интеллектуальных по коррупции появилось гораздо больше".

Петр Порошенко

Что обещает: Петр Порошенко обещает победить коррупцию. В частности, обеспечить функционирование Антикоррупционного суда (7 июня 2018 года Верховная Рада проголосовала за соответствующий закон – "24").

Наша страна сделала еще один важный шаг на пути к построению европейского государства, где все равны по закону. Это был не первый шаг в этом путешествии, и он не будет последним. Но я считаю, что он стал показателем необратимости пути Украины к настоящей демократии,

– отмечает Порошенко.



Петр Порошенко пять лет борется с коррупцией

По словам Порошенко, он решил построить "совершенно новую архитектуру для борьбы с коррупцией". Петр Порошенко пообещал, что Антикоррупционный суд в Украине заработает до старта президентской избирательной кампании. Чего так и не произошло.

Антикоррупционный суд НАБУ, НАПК – не идея, а обязательства Порошенко, поскольку это требования наших западных партнеров. Это не обещание, а конъюнктурные подстройки под ситуацию. Транш МВФ нам предоставит при условии создания Высшего антикоррупционного суда. Что может говорить Порошенко о коррупции, если учесть дела о взятках против главы фискалов Насирова и его коллеги Продана? Президент может только и говорить о создании Антикоррупционного суда. А может ли он сказать – нет коррупции и взяткам?

– отмечает Вигиринский.

Владимир Зеленский, партия "Слуга народа"

Что обещает: Владимир Зеленский обещает посадить коррупционеров в тюрьму и вывести экономику из тени.



Владимир Зеленский пока хорошо умеет шутить о коррупции

Похоже, известный шоумен решил в этом вопросе ограничиться традиционными популистскими лозунгами и конкретной программы преодоления высокого уровня коррупции нет.

Читайте также: Кандидаты в президенты Украины-2019: список

Анатолий Гриценко, "Гражданская позиция"

Что обещает: Анатолий Гриценко обещает, что не будет больше имитации борьбы с коррупцией, провалов резонансных дел, показательных арестов мелких нарушителей. Сначала будет уничтожена коррупция в администрации президента, Кабмине, Верховной Раде, СБУ, ГПУ и МВД. Также президент не будет тормозить работу антикоррупционных органов, а поддерживать усилия НАБУ, САП, НАПК, ГБР и Антикоррупционного суда для противодействия коррупции и наказания преступников.

Верхушку коррупции Гриценко обещает отрезать с первого дня. Гриценко планирует сократить количество чиновников с увеличением зарплаты и усилением ответственности за коррупцию, с проверкой на полиграфе и провокацией взятки.



Анатолий Гриценко коррупцию начнет искоренять в первый день президентства

Обещания Гриценко основательные. Но политик превышает полномочия главы государства. Во-первых, все антикоррупционные органы являются независимыми, в том числе, и от президента. Во-вторых, отрезать с первого дня верхушку – популизм. Это физически и технически невозможно.

В то же время, как отмечает Андрей Вигиринский, можно сказать, что придумаешь какой-то действенный механизм борьбы с коррупцией. Но механизм обойти нельзя.

Обещать можно все. Но уже есть алгоритмы и механизмы борьбы с коррупцией, институты и законы. Их выполняют. Можно повысить ответственность за взятку. Но это не сработает эффективно. Просто надо дать всем четко понять: либо работаем по правилам, либо наказания. Несколько судебных приговоров от низшего до высшего уровня чиновников с конфискацией имущества дадут понять, что есть воля к преодолению коррупции.. Параллельно повысить зарплаты в госсекторе,

– считает политолог.

Юрий Бойко, "Оппозиционная платформа-За жизнь"

Что обещает: Юрий Бойко собирается обеспечить независимость судебной системы в Украине. Уничтожить системное явление избирательного применения норм законов правоохранительными органами и судами.



Юрий Бойко тему коррупции обходит

В общем, Бойко тему коррупции обходит. По мнению Вигиринського, Бойко определил, что голоса он соберет, если продвигать вопросы мира для жителей Донбасса путем договоренностей с сепаратистами и Кремлем. Плюс социальная сфера – пенсии, зарплаты шахтерам, медработникам. Бойко играет на чувствах малообеспеченных граждан – их карманах.

Олег Ляшко, Радикальная партия

Что обещает: Олег Ляшко убежден, что корень всех бед – бедность. Она порождает тотальную несправедливость, коррупцию и бардак. Преодолеть бедность и дать людям уверенность в завтрашнем дне – его главная задача.



Олег Ляшко считает, что в коррупции виноваты не олигархи, а бедность, и с ней надо бороться

Пути преодоления бедности у Олега Ляшко слишком популистские: сильный президент, сокращение парламентского корпуса, судебная реформа, повышение зарплат и пенсий, снижение тарифов. Тему олигархов Олег Ляшко обходит, очевидно, из-за определенных связей с ними.

Александр Вилкул, "Опоблок-Партия мира и развития"

Что обещает: Александр Вилкул обещает полный запрет на вмешательство правоохранительных органов в работу бизнеса. И сокращение в 10 раз аппарата чиновников, минимизацию расходов на государственный аппарат.



Александр Вилкул не считает коррупцию слишком важной проблемой

Вилкул, как и его бывший коллега по Партии регионов и "Оппоблока" Бойко, не слишком озабочен вопросами коррупции. Он также заигрывает с избирателями обещаниями быстрого мира и социального обеспечения. Хотя без уменьшения уровня коррупции невозможен ни рост экономики, ни повышение социальных стандартов.

Андрей Садовый, "Объединение "Самопомич"

Что обещает: Лидер "Самопомичи" заявил, что главной задачей для себя в случае победы видит борьбу с коррупцией. Садовый считает, что для этого нужна политическая воля.

В первую очередь, президент должен быть стратегом, видеть развитие страны на 10-20 лет вперед. Без этого сегодня невозможно выигрывать в мире, потому что мы в конкуренции с другими странами. У нас очень часто власть, которая приходит, погружается в текущие проблемы. Очень важно привлечь к работе качественные кадры. Надо всех старых лжецов выгнать из политикума. Потому что они, кроме того, что умеют воровать, ничего больше делать не умеют. За 27 лет мы стали самой бедной страной Европы. У нас уровень коррупции крупнейший в Европе,

– отметил Андрей Садовый.



Андрей Садовый убежден, что для противодействия коррупции нужна политическая воля

Садовый обещает внедрить автоматизированную систему верификаций электронных деклараций. Чиновники и политики должны доказать происхождение своего состояния или будут привлечены к ответственности за незаконное обогащение.

Не менее 25% конфискованных у коррупционеров средств использовать на государственные гуманитарные программы (строительство больниц, школ, детских садов и т.д.).

Оцифровать публичные услуги, минимизировав контакт гражданина и чиновника. Обеспечить лицу через электронные сервисы доступ ко всем государственным услугам.

Ликвидировать ненужные контролирующие органы государства, которые "паразитируют" на бизнесе и гражданах.

Ввести механизмы максимальной открытости в деятельности всех органов власти и местного самоуправления и доступности чиновника для гражданина, а также эффективные инструменты общественного контроля за работой органов власти и местного самоуправления ..

Похоже, что Андрей Садовый – один из немногих, кто действительно понимает, что проблема высокого уровня коррупции в отсутствии политической воли у нынешней власти. К тому же, Садовый противодействие коррупции считает первой задачей, которую должен решить президент. И от этого уже будет зависеть рост экономики, повышение социальных стандартов и шаг к завершению войны с Россией.

Руслан Кошулинский, ВО "Свобода"



Руслан Кошулинский планирует искоренить олигархов

Что обещает: Руслан Кошулинский собирается бороться с олигархами и отстранить их от власти, чтобы заработала экономика. Кошулинский предлагает путем люстрации полностью избавиться на всех уровнях власти от чиновников, работавших при Януковиче, запретить им баллотироваться. Политик убежден: коррупционные схемы, которые были при Януковиче, работают и сейчас. А Украинская власть показывает спектакли, как бороться с коррупцией. Но работают все на один карман.

Идея правильная, но нет четкого плана. Поэтому это все больше декларация намерений.

Валентин Наливайченко, партия "Справедливость"

Что обещает: Валентин Наливайченко обещает уничтожить коррупцию как явление, ликвидировав все пробелы в антикоррупционном законодательстве. Ни одному коррупционеру независимо от должности или состояния при Налевайченко не избежать заслуженного наказания. Также Наливайченко обещает создать справедливую систему власти, которая будет служить и будет подконтрольной людям. В частности, очистку страны Наливайченко планирует начать с президента, правительства, депутатов и судей. Ввести прозрачные конкурсы на руководящие должности в правительстве и правоохранительных органах для регулярного обновления и очищения власти. В Украине должны заработать социальные лифты: одаренная молодежь получит возможность попасть на работу в органы государственной власти без протекций и взяток.



У Валентина Наливайченко глобальные планы, но отсутствует команда

Звучит красиво, но, в основном не реалистично для исполнению. Президент не имеет таких полномочий. Для этого нужна сильная команда и правительство, которое бы поддерживало главу государства. А у Наливайченко команды, как таковой, вообще нет.

У кандидатов отсутствует четкая позиция по борьбе с коррупцией

По словам политолога Андрея Вигиринского, природа коррупции разная. На мелком уровне это обусловлено низкими зарплатами. При достойных зарплатах, говорит эксперт, уровень коррупции сразу бы снизился. Но есть другая коррупция – на высшем государственном уровне, влияние олигархов на власть и политиков.

Бороться с коррупцией обещают все кандидаты в президенты. Все призывают не давать взятки чиновникам и ограничить влияние олигархов на власть. Но вопрос в политической воле. Будущий глава государства должен не смотреть на объект государственной собственности, как на способ личного обогащения, а как на структуру для обогащения и развития государства. И в этом система в Украине не изменилась. Те, кто олицетворяет власть с 2015 года, поставили на потоки в госпредприятия своих людей, которые их доят. В частности, из системы госзакупок, действуя по определенным схемам. Соответственно, госбюджет недополучает деньги,

– говорит Андрей Вигиринский.

По словам председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, у кандидатов в президенты отсутствует четкая позиция по борьбе с коррупцией, что свидетельствует о непонимании ключевых вызовов в сфере противодействия этой проблеме. Поэтому 20 ведущих антикоррупционных организаций Украины объявили антикоррупционную повестку дня для кандидатов и призвали зафиксировать свои предложения относительно таких ключевых проблем: