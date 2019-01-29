Як подолати корупцію: що пропонують кандидати в президенти

24 канал вирішив проаналізувати реалістичність обіцянок ТОП-10 претендентів на пост глави держави. Високий рівень корупції, на думку більшості українців, заважають Україні розвиватися. Які шляхи подолання корупції пропонують кандидати в президенти, – далі в матеріалі 24 каналу.

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Україна – найкорумпованіша держава в Європі

У світовому Індексі сприйняття корупції (СРІ) від Transparency International за 2017 рік Україна отримала 30 балів зі 100 можливих. Ми на 130 місці серед 180. Хоча в порівнянні з 2016 роком ми підвищили рейтинг на один бал. Це сталося завдяки реформі ринку газу, роботі реєстру електронних декларацій, реформі державних закупівель і використання системи ProZorro. Водночас повільне зростання індексу України у Transparency International пояснюють браком політичної волі керівництва країни до боротьби з корупцією і низьким рівнем довіри до українських судів та прокуратури.

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За даними фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва", 70% громадян вважає, що у більшості сфер життя становище істотно погіршилося. Основними аргументами хибності шляху розвитку є війна на Сході (70%), зростання цін (50%), комунальних тарифів (39%) високий рівень корупції (32%) і те, що країною й досі правлять олігархи (22%).



Рівень корупції в Україні залишається дуже високим

Корупціонерів у в’язниці і сприяння роботі антикорупційних органів

Юлія Тимошенко, партія ВО "Батьківщина"

Що обіцяє: Юлія Тимошенко обіцяє ліквідувати кланово-олігархічну систему. Також скасувати повністю недоторканість усіх високопосадовців – президента, суддів, депутатів. Громадянам надати право змінювати центральну та місцеву владу в будь-який момент через референдум за народною ініціативою замість жертовних революцій. Всі контролюючі органи призначатимуться незалежно від політиків, депутатів, виконавчих та судових органів влади. Мирових суддів та суддів місцевих судів обиратиме народ без політичної реклами.



Юлія Тимошенко вкотре обіцяє побороти олігархат

За словами Андрія Вігірінського, Тимошенко говорить з виборцем спрощеними поняттями. Насправді основними активами в державі володіє конкретна невелика група людей. Олігархи. Змінити той факт, що вони володіють значними стратегічними об’єктами, на переконання фахівця, неможливо. Але їх можна змусити жити за правилами, платити податки.

Треба додати, що Юлія Тимошенко, яка багато років "завзято" бореться з олігархами, вочевидь, має з ними непогані зв’язки. Тому під час свого виступу лідер "Батьківщини" обмовилася по Фрейду. Тимошенко назвала себе експертом по корупції: "Я вам кажу, як експерт, який не один раз займався цим в уряді, що схем класних високопрофесійних, інтелектуальних по корупції з'явилося набагато більше".

Петро Порошенко

Що обіцяє: Петро Порошенко обіцяє перемогти корупцію. Зокрема, забезпечити функціонування Антикорупційного суду ( 7 червня 2018 року Верховна Рада проголосувала за відповідний закон – "24").

Наша країна зробила ще один важливий крок на шляху до побудови європейської держави, де всі рівні за законом. Це був не перший крок у цій подорожі, і він не буде останнім. Але я вважаю, що він став показником незворотності шляху України до справжньої демократії,

– наголошує Порошенко.



Петро Порошенко п’ять років бореться з корупцією

За словами Порошенка, він вирішив побудувати "абсолютно нову архітектуру для боротьби з корупцією". Петро Порошенко пообіцяв, що Антикорупційний суд в Україні запрацює до старту президентської виборчої кампанії. Чого так і не сталося.

Антикорупційний суд, НАБУ, НАЗК – не ідея, а зобов’язання Порошенка, оскільки це вимоги наших західних партнерів. Це не обіцянка, а кон’юнктурне підлаштування під ситуацію. Транш МВФ нам надасть за умови створення Вищого антикорупційного суду. Що може говорити Порошенко про корупцію, якщо врахувати справи про хабарі проти глави фіскалів Насірова і його колеги Продана? Президент може тільки і говорити про створення Антикорупційного суду. А чи може він сказати – ні корупції і хабарам?

– наголошує Вігірінський.

Володимир Зеленський, партія "Слуга народу"

Що обіцяє: Володимир Зеленський обіцяє посадити корупціонерів до в’язниці і вивести економіку з тіні.



Володимир Зеленський поки добре вміє жартувати про корупцію

Схоже, відомий шоумен вирішив у цьому питанні обмежитися традиційними популістськими гаслами і конкретної програми подолання високого рівня корупції не має.

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Анатолій Гриценко, "Громадянська позиція"

Що обіцяє: Анатолій Гриценко обіцяє, що не буде більше імітації боротьби з корупцією, провалів резонансних справ, показових арештів дрібних порушників. Спершу буде знищено корупцію в адміністрації президента, Кабміні, Верховній Раді, СБУ, ГПУ і МВС. Також президент не гальмуватиме роботу антикорупційних органів, а підтримуватиме зусилля НАБУ, САП, НАЗК, ДБР і Антикорупційного суду для протидії корупції та покарання злочинців.

Верхівку корупції Гриценко обіцяє відрізати з першого дня. Гриценко планує скоротити кількість чиновників зі збільшенням зарплати і посиленням відповідальності за корупцію, з перевіркою на поліграфі та провокацією хабара.



Анатолій Гриценко корупцію почне викорінювати в перший день президентства

Обіцянки Гриценка ґрунтовні. Але політик перебільшує повноваження глави держави. По-перше, всі антикорупційні органи є незалежними, в тому числі, і від президента. По-друге, відрізати з першого дня верхівку– популізм. Це фізично і технічно неможливо.

Водночас, як зауважує Андрій Вігірінський, можна сказати, що придумаєш якийсь дієвий механізм боротьби з корупцією. Але механізм обійти можна.

Обіцяти можна все. Але вже є алгоритми і механізми боротьби з корупцією, інституції і закони. Їх не виконують. Можна підвищити відповідальність за хабар. Та це не спрацює ефективно. Просто треба дати всім чітко зрозуміти: або працюємо за правилами, або покарання. Кілька судових вироків від нижчого до вищого рівня чиновників з конфіскацією майна дадуть чітко зрозуміти, що є воля до подолання корупції.. Паралельно підвищити зарплати в держсекторі,

– вважає політолог.

Юрій Бойко, "Опозиційна платформа-За життя"

Що обіцяє: Юрій Бойко збирається забезпечити незалежність судової системи в Україні. Знищити системне явище вибіркового застосування норм законів правоохоронними органами та судами.



Юрій Бойко тему корупції обходить

Загалом, Бойко тему корупції обходить. На думку Вігірінського, Бойко визначив, що голоси він збере, якщо просуватиме питання миру для жителів Донбасу шляхом домовленостей з сепаратистами і Кремлем. Плюс соціальна сфера – пенсії, зарплати шахтарям, медпрацівникам. Бойко грає на почуттях малозабезпечених громадян – їхніх кишенях.

Олег Ляшко, Радикальна партія

Що обіцяє: Олег Ляшко переконаний, що корінь всіх бід – бідність. Вона породжує тотальну несправедливість, корупцію і бардак. Подолати бідність і дати людям впевненість у завтрашньому дні – його головне завдання.



Олег Ляшко вважає, що в корупції винні не олігархи, а бідність, і з нею треба боротися

Шляхи подолання бідності в Олега Ляшка надто популістські: сильний президент, скорочення парламентського корпусу, судова реформа, підвищення зарплат і пенсій, зниження тарифів. Тему олігархів Олег Ляшко обходить, вочевидь, через певні зв’язка з ними.

Олександр Вілкул, "Опоблок-Партія миру і розвитку"

Що обіцяє: Олександр Вілкул обіцяє повну заборону на втручання правоохоронних органів в роботу бізнесу. І скорочення в 10 разів апарату чиновників, мінімізацію витрат на державний апарат.



Олександр Вілкул не вважає корупцію надто важливою проблемою

Вілкул, як і його колишній колега по Партії регіонів і "Опоблоку" Бойко, не надто переймається питаннями корупції. Він також заграє з виборцями обіцянками швидкого миру і соціального забезпечення. Хоча без зменшення рівня корупції не можливий ні зріст економіки, ні підвищення соціальних стандартів.

Андрій Садовий, "Об’єднання "Самопоміч"

Що обіцяє: Лідер "Самопомочі" заявив, що головним завданням для себе у випадку перемоги бачить боротьбу з корупцією. Садовий вважає, що для цього потрібна політична воля.

У першу чергу, президент має бути стратегом, бачити розвиток країни на 10-20 років вперед. Без цього сьогодні неможливо вигравати в світі, тому що ми в конкуренції з іншими країнами. У нас дуже часто влада, яка приходить, занурюється в поточні проблеми. Дуже важливо залучити до роботи якісні кадри. Треба всіх тих старих брехунів повиганяти з політикуму. Тому що вони, крім того, що вміють красти, нічого більше робити не вміють. За 27 років ми стали найбіднішою країною Європи. У нас рівень корупції найбільший у Європі,

– наголосив Андрій Садовий.



Андрій Садовий переконаний, що для протидії корупції потрібна політична воля

Садовий обіцяє запровадити автоматизовану систему верифікацій електронних декларацій. Чиновники та політики мають довести походження своїх статків або бути притягнутими до відповідальності за незаконне збагачення.

Не менше 25 % конфіскованих у корупціонерів коштів використовувати на державні гуманітарні програми (будівництво лікарень, шкіл, дитячих садків тощо).

Цифровізувати публічні послуги, мінімізувавши контактування громадянина та чиновника. Забезпечити особі через електронні сервіси доступ до усіх державних послуг.

Ліквідувати непотрібні контролюючі органи держави, які "паразитують" на бізнесі та громадянах.

Запровадити механізми максимальної відкритості в діяльності всіх органів влади і місцевого самоврядування та доступності чиновника для громадянина, а також ефективні інструменти громадського контролю за роботою органів влади та місцевого самоврядування..

​Схоже, що Андрій Садовий – один з небагатьох, хто дійсно розуміє, що проблема високого рівня корупції у відсутності політичної волі в нинішньої влади. До того ж, Садовий протидію корупції вважає першим завданням, яке повинен вирішити президент. І від цього уже залежатимуть зростання економіки, підвищення соціальних стандартів і крок до завершення війни з Росією.

Руслан Кошулинський, ВО "Свобода"



Руслан Кошулинський планує викорінити олігархів

Що обіцяє: Руслан Кошулинський збирається боротися з олігархами і усунути їх від влади, щоб запрацювала економіка. Кошулинський пропонує шляхом люстрації повністю позбавитися на всіх рівнях влади чиновників, що працювали при Януковичі, заборонити їм балотуватися. Політик переконаний: корупційні схеми, що були при Януковичі, працюють і зараз. А українцям влада показує вистави, як боротися з корупцію. Але працюють всі на одну кишеню.

Ідея правильна, але немає чіткого плану. Тому це все більше декларація намірів.

Валентин Наливайченко, партія "Справедливість"

Що обіцяє: Валентин Наливайченко обіцяє знищити корупцію як явище, ліквідувавши усі прогалини в антикорупційному законодавстві. Жоден корупціонер незалежно від посади чи статків при Налевайченку не уникне заслуженого покарання. Також Наливайченко обіцяє створити справедливу систему влади, яка служитиме і буде підконтрольною людям. Зокрема, очищення країни Наливайченко планує почати з президента, уряду, депутатів та суддів. Запровадити прозорі конкурси на керівні посади в уряді та правоохоронних органах для регулярного оновлення та очищення влади. В Україні мають запрацювати соціальні ліфти: обдарована молодь отримає можливість потрапити на роботу до органів державної влади без протекцій та хабарів.



У Валентина Наливайченка глобальні плани, але відсутня команда

Звучить красиво, але, в основному, не реалістично до виконання. Президент не має таких повноважень. Для цього потрібна сильна команда і уряд, який би підтримував главу держави. А в Наливайченка команди, як такої, взагалі немає.

В кандидатів відсутня чітка позиція щодо боротьби з корупцією

За словами політолога Андрія Вігірінського, природа корупції різна. На дрібному рівні це обумовлено низькими зарплатами. За умови достойних зарплат, говорить експерт, рівень корупції одразу б знизився. Але є інша корупція – на найвищому державному рівні, вплив олігархів на владу і політиків.

Боротися з корупцією обіцяють усі кандидати в президенти. Всі закликають не давати хабарів високопосадовцям і обмежити вплив олігархів на владу. Але питання в політичній волі. Майбутній глава держави повинен не дивитися на об’єкт державної власності, як на спосіб власного збагачення, а як на структуру для збагачення і розвитку держави. І в цьому система в Україні не змінилася. Ті, хто уособлює владу з 2015 року, поставили на потоки в держпідприємства своїх людей, які їх доять. Зокрема, через системи держзакупівель, діючи за певними схемами. Відповідно, держбюджет не доотримує гроші,

– зауважує Андрій Вігірінський.

За словами голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, в кандидатів у президенти відсутня чітка позиція щодо боротьби з корупцією, що свідчить про нерозуміння ключових викликів у сфері протидії цій проблемі. Тому 20 провідних антикорупційних організацій України оголосили антикорупційний порядок денний для кандидатів і закликали зафіксувати свої пропозиції щодо таких ключових проблем: