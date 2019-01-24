Як завершити війну з Росією: що пропонують кандидати у президенти

24 канал проаналізував реалістичність обіцянок ТОП-10 претендентів на пост глави держави. Одне з найважливіших питань – завершення війни з Росією.

Які шляхи вирішення військового конфлікту пропонують кандидати в президенти – далі в матеріалі 24 каналу.

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Тему війни кандидати старанно обходять

Як зазначають фахівці, практично жоден з кандидатів у президенти не пропонує чіткого плану завершення війни з Росією. Як пише екс-глава РНБО Володимир Горбулін, немає зрозумілих програм, стратегічного бачення майбутнього, адекватного розуміння міжнародної ситуації, усвідомлення рівня й характеру загрози, яку несе Росія. На його переконання, одиниці в українській політиці здатні мислити і прораховувати ситуацію хоча б на два кроки вперед. Що важливо – серед кандидатів багато агентів впливу Росії, яка активно втручається у виборчий процес в Україні.



Кандидати в президенти не пропонують чіткого плану дій

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Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко відзначає: тема завершення війни – дуже складна. У всіх серйозних кандидатів у президенти є розуміння, що легко проблему не вирішити.

Простого рішення, як завершити війну з Росією, немає. Можна пообіцяти все, що завгодно. Все залежить від Путіна. Плюс позиція Заходу. Україна, на жаль, не є вирішальною стороною. Можна говорити про позиції сили, нашої самостійності, але повинна бути спільна позиція із Заходом. Багато обмежень у пошуку формули вирішення конфлікту з Росією. І кандидати уникають конкретики. Тому що виконати не зможуть,

– зауважує Володимир Фесенко.

Переговори, зміна формату перемовин, відновлення ядерного статусу

Юлія Тимошенко, партія ВО "Батьківщина"

Що обіцяє: Юлія Тимошенко обіцяє відновити єдність України, повернути окуповані частини Донбасу і Крим. Тимошенко має свою формулу – "Будапешт плюс". Лідерка Батьківщини має намір запросити до України очільників країн-підписантів Будапештського меморандуму – США, Великобританії та Росії, а також лідерів Франції, Китаю, Німеччини та Верховного комісара ЄС з питань безпеки.



Юлія Тимошенко обіцяє повернути Донбас і Крим за своєю формулою

За словами Володимира Фесенка, у Тимошенко гнучка позиція. Вона не відкидає мінських угод і мінський формат переговорів.

"Будапешт плюс" – це розширення нормандського формату, до якого Тимошенко пропонує приєднати інших членів ядерного клубу, включаючи Китай і ЄС. Можна спробувати. Немає впевненості, що це принесе результат. Все залежить від позиції Росії. Всі проблеми в Нормандському форматі збережуться і в іншому. Справа не в форматі, а в протилежності позицій Києва і Москви,

– зауважує Фесенко.

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Петро Порошенко

Що обіцяє: ​Основний акцент Порошенка – виконання мінських угод, сильна армія, мир на основі національних інтересів України. Не на основі капітуляції. Війну Петро Порошенко хоче завершити мирним шляхом дипломатії та антиросійських санкцій. Плюс введення миротворчої місії ООН на окуповані території з доступом до українсько-російського кордону.



Петро Порошенко має мирний план урегулювання

Експерти вважають, що мінські угоди вигідні тільки Росії, а дипломатією і санкціями війну не завершити. За словами правника-міжнародника Геннадія Друзенка, особливий статус Донбасу, який передбачений "Мінськом-2" – ракова пухлина для України.

Якщо Донбас отримає особливий статус, як прописано в мінських угодах, це загрожує всій Україні тим, що всередині нас буде ракова пухлина, яка блокуватиме наші ініціативи на парламентському рівні,

– наголошує Геннадій Друзенко.

Володимир Зеленський, партія "Слуга народу"

Що обіцяє: ​ Відомий шоумен в інтерв’ю заявив, що з Росією "доведеться домовлятися". Зеленський повністю виключив варіант військового звільнення окупованих територій.

А які є шляхи? Мінські угоди не працюють. Йти туди війною? Я взагалі проти. Доведеться говорити. Ми хочемо, не хочемо, через себе, хоч з чортом лисим готовий домовитися, аби не вмирала жодна людина,

– заявив Зеленський.



Володимир Зеленський проти силового сценарію і за переговори з Росією

Водночас, за словами Зеленського, говорити треба з росіянами, оскільки з маріонетковими керівниками "ЛНР" і "ДНР" говорити немає сенсу.

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На думку Фесенка, в Зеленського поки конкретики немає. Вочевидь, на тему зовнішньої політики і питань національної безпеки більше говоритимуть його радники.

Анатолій Гриценко, "Громадянська позиція"

Що обіцяє: ​В Анатолія Гриценка також мирний план. Кандидат у президенти наголошує, що капітулянтського повернення Донбасу не буде, і окуповані території він поверне без "особливих статусів", але дипломатичними, воєнними, економічними, санкційними засобами спільно із зарубіжними партнерами. Гриценко пропонує перекрити кордон і піти на певні компроміси з Росією в цьому питанні. Після цього – роззброїти терористичні формування в ОРДЛО.



Полковник Анатолій Гриценко теж за мирне врегулювання і компроміси

Втім, які це мають бути компроміси, Гриценко на вказує.

Юрій Бойко, "Опозиційна платформа – За життя"

Що обіцяє: ​Юрій Бойко – один з агентів Росії, фактично ставленик Кремля. Тому його план простий і зрозумілий.

Нова влада піде на прямі переговори з усіма сторонами конфлікту – заради миру та повернення територій і населення під юрисдикцію України. Україна виконає всі міжнародні зобов’язання для встановлення миру на Донбасі. Зробимо все, щоб припинити збройний конфлікт виключно мирним шляхом,

– зазначається в програмі Бойка.



Юрій Бойко за повну капітуляцію перед Росією

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У перекладі це означає: прямі переговори з проросійськими бойовиками, визнання війни з Росією – внутрішнім громадянським конфліктом, надання Донбасу автономії.

Бойко пропонує переговори з сепаратистами. Це нічого не дасть, тому що все вирішує Москва. Це не буде прийнято значною частиною українського суспільства, і миру не принесе. Навпаки загострить ситуацію, і спровокує кризу в Україні,

– наголошує Володимир Фесенко.

Олег Ляшко, Радикальна партія

Що обіцяє: ​Лідер Радикальної партії пропонує зробити армію ще сильнішою, і готовий зробити все для миру. Але не ціною капітуляції.

Наша мета – перемога. А перемогти у війні ми зможемо лише тоді, коли матимемо сильну економіку. Я буду жорстко відстоювати національні інтереси на міжнародній арені. Замість того, щоб гнути спину перед "партнерами" – вимагатиму від них виконання Будапештського меморандуму. Якщо документ не виконується – ми маємо повне право заявляти про відновлення статусу ядерної держави. Вимагаємо прямої військової угоди з США,

– наголошує Олег Ляшко.



Олег Ляшко хоче угоди з США і відновлення ядерного статусу

На думку Фесенка, ядерний статус – популізм.

Ідея повернути статус ядерної держави виглядає красиво, а на практиці це означатиме конфлікт і розрив партнерських відносин із західними партнерами. До того ж, це вимагає капітальних фінансових вкладень. Прямої військової угоди з США вимагати можна. Це не нова ініціатива. Легко сказати, але досягти без згоди США неможливо. А США обережно до цього ставляться. Не хочуть брати відповідальність на за країну, яка воює з Росією. Це втягування в прямий конфлікт,

– підкреслює Володимир Фесенко.

Олександр Вілкул, "Опоблок-Партія миру і розвитку"



Олександр Вілкул обіцяє швидкий мир після переговорів з Росією

Що обіцяє: Вілкул також один з пророросійських кандидатів, який бореться за голоси на півдні і сході. Вілкул пропонує перезапустити переговорний процес у Мінську і швидко припинити війну на Донбасі. Перезапустити процес у розумінні Вілкула, як і в Бойка, – підключити представників окупованих адміністрацій і домовитися з Росією і США.

Андрій Садовий, "Об’єднання "Самопоміч"



Андрій Садовий пропонує виробити спільну позицію з європейськими сусідами

Що обіцяє: Андрій Садовий переконаний, що Україна повинна мати сильну лінію оборони.

Сьогодні багато говорять, що нам потрібні різні переговорні формати для того, аби закінчити війну на Донбасі. Питання не вирішується за один день, адже зі слабкою країною ніхто серйозно говорити не буде. Ми маємо бути сильними. Потрібен український формат. Треба до Києва запрошувати ті країни, які реально розуміють загрозу Росії – до прикладу, Латвію, Литву, Естонію, Польщу, Румунію. Спільно з ними треба вибудовувати систему нашого захисту, адже, якщо проблеми є в Україні, то ці країни будуть наступними,

– наголошує Андрій Садовий.

Руслан Кошулинський, ВО "Свобода"

Що обіцяє: Представник правих сил вважає, що війну не завершити суто військовим шляхом. Тому потрібен комплексний підхід. Зокрема, зміцнення економіки і збільшення військового податку з олігархів. Руслан Кошулинський також пропонує зміну переговорного формату.

У нас військове, ідеологічне і економічне протистояння з Росією. Нам не вистачає сучасної ефективної зброї, тому треба переоснастити нашу зброю. Плюс дипломатично-політичні кроки. Ми пішли шляхом Нормандського формату, хоча Франція і Німеччина – економічні партнери Москви. Треба залучити гарантів Будапештського меморандуму – США і Великобританію, щоб вони реалістично допомагали Україні на дипломатичному, військовому, політичному рівнях,

– вважає Кошулинський.



Руслан Кошулинський пропонує комплексний підхід

Як зауважує Фесенко, включення будь-якої нової країни в переговорний процес залежить від згоди Росії. Чим більше учасників – тим складніші переговори. До того ж, на його думку, ніхто з великих країн не піде на це.

Валентин Наливайченко, партія "Справедливість"



Валентин Наливайченко має чіткий план, але деталі не озвучує

Що обіцяє: Екс-глава СБУ обіцяє відновити мир та територіальну цілісність України і заявляє, що має чіткий та дієвий план. Хоча цей план дуже абстрактний. Валентин Наливайченко пропонує створити сучасну українську армію. Зокрема, резервну Добровольчу Армію. Забезпечити розвиток оборонно-промислового комплексу: встановити чіткий бюджетний норматив на фінансування армії, завантажити оборонними замовленнями українські заводи.