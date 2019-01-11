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      Кандидати у президенти України-2019: список

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      Вибори Президента України 2019: кандидати - список 2019 року
      Кандидати у президенти України-2019: список / 24 канал

      В Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи у ЦВК. Наразі серед вже зареєстрованих кандидатів – п'ятеро політиків. Пропонуємо переглянути повний список тих, хто йде на вибори, актуальний на сьогодні.

      Претенденти на крісло президента можуть подавати документи до Центрвиборчкому до 3 лютого, а реєстрація має закінчитися до 8 лютого. Тож 9 лютого українці знатимуть остаточний список кандидатів у президенти.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто піде та які у них шанси

      31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      Читайте також: Вибори президента 2019: головні дати виборчої кампанії в інфографіці

      Вибори президента України-2019: список кандидатів:

      Ігор Шевченко

      Самовисуванець, безпартійний. 48 років, юрист, екс-міністр екології. Президент благодійної організації "Успішна Україна".

      Читайте також: Хто такий Ігор Шевченко: біографія кандидата в президенти

      Віталій Скоцик

      Самовисуванець, безпартійний. 47 років, економіст, екс-голова Аграрної партії України. Професор кафедри конярства та бджільництва в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

      Андрій Садовий

      Кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч". 50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч".

      Валентин Наливайченко

      Кандидат від партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість". 52 роки, екс-голова СБУ, лідер партії "Справедливість".

      Сергій Каплін

      Кандидат від партії "Соціал-демократична партія". 39 років, депутат Верховної Ради України.

      Читайте також: Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

      Хто може бути обраний президентом України? Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 млн грн. У випадку програшу застава не повертається.

      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Кандидати в президенти Президент України
      Джерело: 24 канал
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