Кандидати у президенти України-2019: список

В Україні триває перший етап виборчої кампанії – кандидати у президенти подають свої документи у ЦВК. Наразі серед вже зареєстрованих кандидатів – п'ятеро політиків. Пропонуємо переглянути повний список тих, хто йде на вибори, актуальний на сьогодні.

Претенденти на крісло президента можуть подавати документи до Центрвиборчкому до 3 лютого, а реєстрація має закінчитися до 8 лютого. Тож 9 лютого українці знатимуть остаточний список кандидатів у президенти.

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31 березня відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

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Вибори президента України-2019: список кандидатів:

Ігор Шевченко

Самовисуванець, безпартійний. 48 років, юрист, екс-міністр екології. Президент благодійної організації "Успішна Україна".

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Віталій Скоцик

Самовисуванець, безпартійний. 47 років, економіст, екс-голова Аграрної партії України. Професор кафедри конярства та бджільництва в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

Андрій Садовий

Кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч". 50 років, мер Львова, лідер партії "Самопоміч".

Валентин Наливайченко

Кандидат від партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість". 52 роки, екс-голова СБУ, лідер партії "Справедливість".

Сергій Каплін

Кандидат від партії "Соціал-демократична партія". 39 років, депутат Верховної Ради України.

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Хто може бути обраний президентом України? Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 млн грн. У випадку програшу застава не повертається.