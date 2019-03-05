Хто такий Володимир Петров: біографія кандидата у президенти

Його називають медіакілером і чорнушним піарником. Володимир Петров перебуває під домашнім арештом через участь у резонансній справі про секс-скандал. Попри це він самостійно 2 лютого подав документи до ЦВК, щоб позмагатися за президентство. Він став одним із 44 зареєстрованих претендентів на посаду глави держави. 24 канал пропонує ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Володимира Петрова

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Володимир Петров народився 20 листопада 1977 року у Дніпрі.

Вищу освіту він отримав у Криворізькому технічному університеті. За спеціальністю Петров – "гірничий інженер підземної розробки".

Сім’я кандидата у президенти

Володимир Петров одружений, із дружиною Тетяною виховує доньку.

Кар’єра

Петров працював на телебаченні, вів популярний блог у Livejournal під ніком Lumpen, а згодом – блог "Люмпен-шоу" на Youtube. Також він запустив на Youtube проект "Ісландія".

Петров є також продюсером ТОВ "Люмпен продакшн", керівником ВГО "Сучасне місто", продюсером та ведучим вищезгаданих медіапроектів "Ісландія", "Люмпен-шоу", а також – "Школи корупції".



Володимир Петров

Окрім того, він з 2016 року вів програму "Небезпечні гастролі" на телеканалі "П’ятниця" разом із телеведучою Жанною Бадоєвою.

До речі, Петров тісно співпрацює зі скандально відомим ведучим Олексієм Дурнєвим, блогером Олександром Барабошком і журналістом Василем Крутчаком.

Політична кар’єра

Під час VI скликання українського парламенту (2007 – 2012 роки) Петров був помічником-консультантом депутата від "Блоку Юлії Тимошенко" Святослава Олійника.

Згодом, за даними ЗМІ, він працював PR-менеджером Арсенія Яценюка під час президентських виборів 2010 року.

У 2012 році він балотувався до Ради за 133 округом (Одеса) як безпартійний самовисуванець. У той час Петров також був керівником ГО "Журналісти проти депутатів".

У 2015 році Володимир Петров балотувався до Дніпровської міської ради від проросійської партії "Наш край".

Скандали, пов’язані з кандидатом

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Володимира Петрова не дарма називають медіакілером, "чорнушним піарщиком" і провокатором. Скандалів, пов’язаних із ним дуже багато. Так, зокрема, вперше у публічному політичному просторі прізвище Володимира Петрова гучно пролунало влітку 2009 року. Тоді він був відомим у ЖЖ-просторі під ніком lumpen. Саме він вів від імені Арсенія Яценюка його сторінку на Livejournal.

Скандал стався, коли на сторінці Петрова у Livejournal від імені Арсенія Яценюка з’явився нецензурний коментар в бік одного із користувачів. Тоді він просто забув вилогінитися.



Після реєстрації у ЦВК Петров зробив вечірку на подвір'ї свого будинку та "вів передвиборчу кампанію з-під арешту"

Ще один гучний скандал – так звана "справа педофілів" або "педофілгейт" у 2009 році. У своєму ж таки Livejournal Петров опублікував лист нардепа Григорія Омельченка до президента Віктора Ющенка. Це фактично стало поштовхом до неабиякого скандалу – розгляду "справи педофілів" у дитячому таборі "Артек".

Тінь падала на тодішніх депутатів від "Блоку Юлії Тимошенко" Сергія Терьохіна, Руслан Богдана і Віктора Уколова. Саме їх і пов’язали з розбещенням дітей у дитячому таборі. Нардепи тоді категорично спростовували цю інформацію. У жовтні 2011 року справу проти них закрили.

Окрім того, історія із Дурнєвим, морквинкою і Яценюком теж відбулася за диригування Петрова.

У березні 2013 року об’єднана опозиція проводила акції непокори в регіонах під назвою "Вставай, Україно". Перед черговим мітингом у Вінниці до Арсенія Яценюка, який і тоді був лідером "Фронту змін", підійшов Олексій Дурнєв і вручив велику морквину "як символ президентської влади".



Інцидент між Олексієм Дурнєвим і Арсенієм Яценюком

Яценюк взяв морквину, нахилився до провокатора і тихо сказав на вухо: "Дивись, щоб я тобі цю моркву в ж...пу не засунув".

Слід наголосити, що команда Петрова у часи президентства Януковича працювала саме на Банкову. Тому опозиції не одноразово діставалося від "люмпенів".

Із недавнього – фейковий секс-скандал за участі заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка та студентки КПІ Наталії Бурейко.

Що відомо про секс-скандал між студенткою КПІ та чиновником з Нацполіції?На початку листопада у Facebook почали поширювати пост студентки одного з київських вишів Наталії Бурейко. Дівчина благала про допомогу. Мовляв, їй погрожував залицяльник, з яким познайомилася у соцмережі. Писав чоловік з акаунта Олександра Варченка – керівника департаменту захисту економіки Нацполіції. При посаді, що цікаво, і його дружина Ольга Варченко. Вона – перша заступниця голови Державного бюро розслідувань. Подружжя одразу заявило, що це фейк і спроба дискредитувати порядну родину.



Пізніше Наталія Бурейко на своїй сторінці у Facebook написала пост-вибачення і попросила не турбувати ЗМІ ні її саму, ні її родину.

До чого тут Петров? Петрова та його друга-блогера Олександра Барабошка затримали у межах розслідування СБУ у листопаді 2018 року. Їх звинуватили у причетності до інформаційної кампанії навколо фейкового скандалу про домагання. У суді Петрову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Він заперечує всі висунуті йому звинувачення у цій справі.



Образи, в котрих Петров зустрічає правоохоронців під час свого домашнього арешту

Статки кандидата

Кандидат у президенти Володимир Петров задекларував дві земельні ділянки у Київській області площею 1200 і 880 квадратних метрів. Окрім цього, він вніс до декларації квартиру у столиці площею 72,8 квадратних метрів.

Петров володіє також автівками Porsche Panamera 2010 року випуску і Chevrolet Camaro 1969 року випуску.

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Кандидат у президенти задекларував зарплату за 2017 рік у розмірі 123,8 тисячі гривень. З готівки у Петрова – 30 тисяч доларів. В "Укрсиббанку" він зберігає 33,2 тисячі доларів, а в "ОТП банку" – 25 981 гривню.

Дружина кандидата володіє земельною ділянкою розміром 549 квадратних метрів і садовим будинком площею у 134,9 квадратних метрів на Київщині та ще однією земельною ділянкою на Кіровоградщині. Дружина має свій Porsche, щоправда, новіший, аніж у чоловіка, – 2011 року випуску. На рахунках у банку в неї розміщені 2 400 доларів, готівкою вона тримає 18 тисяч доларів.

Окрім того, Петров задекларував картину Олеся Подерев’янського.

Програма кандидата

У своїй програмі Петров обіцяє право на безкоштовний щоденний хліб та інтернет кожному громадянину України. А також:

Скасування кримінальної та адміністративної відповідальності за крадіжку харчових продуктів на суму до тисячі гривень.

Ліквідацію державного Пенсійного фонду.

Об’єднати церкву і державу та оголосити Україну православною державою.

Передати Православній Церкві України функцію міністерства соцполітики.

Розформувати систему органів Міністерства внутрішніх справ та інше.

Через дипломатичні, політичні та інші дії Петров також обіцяє повернути Україні "споконвічні території, які зараз належать Польщі, Білорусії, Росії, Румунії, Угорщині".

Як відбуватимуться вибори президента України?Центральна виборча комісія зареєструвала 44 особи кандидатами у президенти, але остаточний їхній перелік стане відомий 8 березня. 31 березня (в неділю) відбудеться перший тур голосування за майбутнього президента: проголосувати можна буде з 8:00 до 20:00. Офіційні результати першого туру мають оголосити до 10 квітня. Якщо ж доведеться проводити другий тур виборів, то відбудеться він 21 квітня.