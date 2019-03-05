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      Кто такой Владимир Петров: биография кандидата в президенты

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      Владимир Петров - биография кандидата в президенты Украины 2019
      Владимир Петров / фото из открытых источников

      Его называют медиакилером и чернушным пиарщиком. Владимир Петров находится под домашним арестом за участие в резонансном деле о секс-скандале. Несмотря на это, самостоятельно 2 февраля подал документы в ЦИК, чтобы побороться за президентство. Он стал одним из 44 зарегистрированных претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

      Биография Владимира Петрова

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      Владимир Петров родился 20 ноября 1977 года в Днепре.

      Высшее образование он получил в Криворожском техническом университете. По специальности Петров – "горный инженер подземной разработки".

      Семья кандидата в президенты

      Владимир Петров женат, с женой Татьяной воспитывает дочь.

      Карьера

      Петров работал на телевидении, вел популярный блог в Livejournal под ником Lumpen, а впоследствии – блог "Люмпен-шоу" на Youtube. Также он запустил на Youtube  проект "Исландия".

      Петров является также продюсером ООО "Люмпен продакшн", руководителем ВОО "Сучасне мисто", продюсером и ведущим вышеуказанных медиапроектов "Исландия", "Люмпен-шоу", а также "Школы коррупции".


      Владимир Петров

      Кроме того, он с 2016 года вел программу "Опасные гастроли" на телеканале "Пятница" вместе с телеведущей Жанной Бадоевой.

      Кстати, Петров тесно сотрудничает со скандально известным ведущим Алексеем Дурневым, блогером Александром Барабошко и журналистом Василием Крутчаком.

      Политическая карьера

      Во время VI созыва украинского парламента (2007 – 2012 годы) Петров был помощником-консультантом депутата от "Блока Юлии Тимошенко" Святослава Олейника.

      Впоследствии, по данным СМИ, он работал PR-менеджером Арсения Яценюка во время президентских выборов 2010 года.

      В 2012 году он баллотировался в Раду по 133 округу (Одесса), как беспартийный самовыдвиженец. В то время Петров также был руководителем ОО "Журналисты против депутатов".

      В 2015 году Владимир Петров баллотировался в Днепровский городской совет от пророссийской партии "Наш край".

      Скандалы, связанные с кандидатом

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      Владимира Петрова не зря называют медиакилером, "чернушным пиарщиком" и провокатором. Скандалов, связанных с ним очень много. Так, в частности, впервые в публичном политическом пространстве фамилия Владимира Петрова громко прозвучала летом 2009 года. Тогда он был известным в ЖЖ-пространстве под ником lumpen. Именно он вел от имени Арсения Яценюка его страничку на Livejournal.

      Скандал произошел, когда на странице Петрова в Livejournal от имени Арсения Яценюка появился нецензурный комментарий в сторону одного из пользователей. Тогда он просто забыл вылогиниться.


      После регистрации в ЦИК Петров сделал вечеринку во дворе своего дома и "вел предвыборную кампанию из-под ареста"

      Еще один громкий скандал – так называемое "дело педофилов" или "педофилгейт" в 2009 году. В своем же Livejournal Петров опубликовал письмо нардепа Григория Омельченко к президенту Виктору Ющенко. Это фактически стало толчком к незаурядному скандалу – рассмотрению "дела педофилов" в детском лагере "Артек".

      Тень падала на тогдашних депутатов от "Блока Юлии Тимошенко" Сергея Терехина, Руслан Богдана и Виктора Уколова. Именно их и связали с развращением детей в детском лагере. Нардепы тогда категорически опровергали эту информацию. В октябре 2011 года дело против них закрыли.

      Кроме того, история с Дурневым, морковкой и Яценюком тоже произошла под дирижированием Петрова.

      В марте 2013 года объединенная оппозиция проводила акции неповиновения в регионах под названием "Вставай, Украина". Перед очередным митингом в Виннице к Арсению Яценюку, который тогда был лидером "Фронта перемен", подошел Алексей Дурнев и вручил большую морковку как символ президентской власти".


      Инцидент между Алексеем Дурневым и Арсением Яценюком

      Яценюк взял морковку, наклонился к провокатору и тихо сказал на ухо: "Смотри, чтобы я тебе эту морковку в ж...пу не засунул".

      Следует отметить, что команда Петрова во времена президентства Януковича работала именно на Банковую. Поэтому оппозиции не раз доставалось от "люмпенов".

      Из недавнего – фейковый секс-скандал с участием заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко и студентки КПИ Натальи Бурейко.

      Что известно про секс-скандал между студенткой КПИ и чиновником из Нацполиции?В начале ноября в Facebook начали распространять пост студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал ухажер, с которым познакомилась в соцсети. Писал мужчина из аккаунта Александра Варченко – руководителя Департамента защиты экономики Нацполиции. При должности, что интересно, и его жена Ольга Варченко. Она – первый заместитель председателя Государственного бюро расследований. Супруги сразу заявили, что это фейк и попытка дискредитировать порядочную семью.

      Позже Наталья Бурейко на своей странице в Facebook написала пост-извинение и попросила не беспокоить СМИ ни ее саму, ни ее семью.

      При чем здесь Петров? Петрова и его друга-блогера Александра Барабошко задержали в рамках расследования СБУ в ноябре 2018 года. Их обвинили в причастности к информационной кампании вокруг фейкового скандала о домогательствах. В суде Петрову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Он отрицает все выдвинутые ему обвинения по этому делу.


      Образы, в которых Петров встречает правоохранителей во время своего домашнего ареста

      Состояния кандидата

      Кандидат в президенты Владимир Петров задекларировал два земельных участка в Киевской области площадью 1200 и 880 квадратных метров. Кроме этого, он внес в декларацию квартиру в столице площадью 72,8 квадратных метра.

      Петров владеет также автомобилями Porsche Panamera 2010 года выпуска и Chevrolet Camaro 1969 года выпуска.

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      Кандидат в президенты задекларировал зарплату за 2017 год в размере 123,8 тысяч гривен. Из наличных у Петрова – 30 тысяч долларов. В "Укрсиббанке" он хранит 33,2 тысячи долларов, а в "ОТП Банке" – 25 981 гривну.

      Жена кандидата владеет земельным участком размером 549 квадратных метров и садовым домом площадью 134,9 квадратных метров на Киевщине и еще одним земельным участком на Кировоградщине. Жена имеет свой Porsche, правда, новее, чем у мужа, – 2011 года выпуска. На счетах в банке у нее размещены 2 400 долларов, наличными она держит 18 тысяч долларов.

      Кроме того, Петров задекларировал картину Олеся Подеревянского.

      Программа кандидата

      В своей программе Петров обещает право на бесплатный ежедневный хлеб и интернет каждому гражданину Украины. А также:

      • Отмена уголовной и административной ответственности за кражу продуктов питания на сумму до тысячи гривен.
      • Ликвидацию государственного Пенсионного фонда.
      • Объединить церковь и государство и объявить Украину православным государством.
      • Передать Православной Церкви Украины функцию министерства соцполитики.
      • Расформировать систему органов Министерства внутренних дел и прочее.

      Через дипломатические, политические и другие действия Петров также обещает вернуть Украине "исконные территории, которые сейчас принадлежат Польше, Белорусси, России, Румынии, Венгрии".

      Как будут проходить выборы президента Украины?Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 лица кандидатами в президенты, но окончательный их список станет известен 8 марта. 31 марта (в воскресенье) состоится первый тур голосования за будущего президента: проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Официальные результаты первого тура должны объявить до 10 апреля. Если же придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Статьи Публикации Кандидаты в президенти
      Источник: 24 Канал
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