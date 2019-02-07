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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Полезные сайты для избирателей: что стоит узнать о кандидате, прежде чем отдать ему свой голос

      5 Читати новину українською

      До президентских выборов осталось меньше, чем два месяца – они состоятся уже 31 марта. Поэтому журналисты 24 канала собрали 5 важных советов для украинских избирателей, как проверить кандидата, за которого планируешь проголосовать.

      В Центральную избирательную комиссию подали документы для участия в президентских выборах в 2019 году аж 90 человек, 37 из них ЦИК уже зарегистрировала. Перед тем, как отдать свой голос за одного из кандидатов, стоит хорошо подготовиться к выборам и осуществить несколько простых шагов.

      Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

      Проверьте, есть ли вы в списках избирателей

      Это можно сделать в отделах Государственного реестра избирателей, или же онлайн в личном кабинете, даже не выходя из дома. Займет это не более пяти минут.

      Державний реєстр виборців
      Официальный веб-сайт "Государственный реестр избирателей"

      Если же в избирательном списке вас нет или данные о вас являются неточными или неполными, необходимо подать заявление в избирком не позднее, чем за пять дней до дня выборов.

      Как проголосовать не по месту регистрации – читайте в материале 24 канала

      Исследуйте репутацию кандидата, за которого собираетесь голосовать

      Для этого есть несколько полезных сайтов. Один из них – платформа политической памяти, которую основало общественное движение "Честно". Именно там можно узнать о кнопкодавах, прогульщиках и фигурантах антикоррупционных расследований.

      Політична пам'ять
      На веб-сайте можно проверить не только отдельных политиков, но и целые партии

      Узнайте, кто в команде у кандидата

      Это можно сделать на сайте "Посипакы". Необходимо просто ввести фамилию кандидата, за которого собираетесь проголосовать и получите целый список его помощников. Система позволяет проследить все этапы политической карьеры объектов поиска.

      Посіпаки
      Открытая база данных помощников народных депутатов Верховной Рады Украины

      Ознакомьтесь с электронными декларациями чиновника

      Сделать это можно на сайте "Декларации". Это – самая масштабная в Украине попытка электронизировать декларации чиновников и сделать их легкодоступными для анализа.

      Декларації чиновників
      Платформа предлагает немало интересной аналитики

      Конечно, чиновники не всегда указывают правдивую информацию о себе. Однако можно увидеть, на кого из родственников переписано имущество, и кто в семье является владельцем всех автомобилей.

      Хорошо проанализируйте информацию

      Включить критическое мышление – вот самый важный среди всех шагов. Перед тем, как проголосовать, хорошо анализируйте всю информацию, которую получили.

      Что известно про выборы Президента Украины 2019 года? Украинцы седьмой раз будут избирать главу государства. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на посту президента не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.


      Президентские выборы 2019: главные даты

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Верховная Рада е-декларирование Сеть Президент Украины
      Источник: 24 канал
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