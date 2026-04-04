Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что если страны Балтии смогут дать решительный отпор на первом шаге агрессии, то полномасштабного вторжения можно будет избежать.
Как россияне могут проверить готовность НАТО к войне?
На основе опыта российской оккупации Украины можно предположить, что это будет не прямое вторжение, а гибридная операция с привлечением местного русскоязычного населения.
Возможно, будет попытка создать "Народную Республику Нарвы", а дальше "зеленые человечки" и оккупация. Я общался с экспертами и военными представителями стран Балтии, которые отвечают за подготовку сопротивления таким операциям. Люди там ведут серьезную подготовку,
– сказал Андрющенко.
С точки зрения россиян вполне логично делать это сейчас, учитывая текущую международную ситуацию, чтобы протестировать готовность НАТО к сопротивлению. Андрющенко ожидает, что россияне могут начать действовать до 9 мая, чтобы усилить все традиционными показательными действиями и парадами.
"Еще бы Россия могла устроить провокацию, например, неизвестные эстонцы бьют русскоязычных, что стало бы поводом для вторжения. Поэтому лучше быть начеку и сразу дать отпор. Россия получит урок и отступит, как с повреждением кабелей в Балтийском море", – объяснил эксперт.
Обратите внимание! Генерал армии Николай Маломуж считает, что Россия не имеет достаточно ресурсов, чтобы начать войну с НАТО, поэтому все ее дальнейшие шаги сведутся к информационным атакам и провокациям на границах со странами НАТО. По его мнению, если же россияне таки решатся напасть, то это обернется провалом на всех фронтах.
Что еще известно о российских провокациях?
- Эстония убеждена, что ЕС нужны гарантии безопасности со стороны Украины, учитывая сильную и опытную армию. Поэтому для укрепления европейской безопасности нужно инвестировать в ее оборонную промышленность.
- Сейчас Украина имеет самую боеспособную армию в Европе и опережает европейцев в ключевых технологиях.
- Европейский Союз передаст 1,4 миллиарда долларов замороженных российских активов для поддержки Сил обороны.