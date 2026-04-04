Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що якщо країни Балтії зможуть дати рішучу відсіч на першому кроці агресії, то повномасштабного вторгнення можна буде уникнути.

Дивіться також: Був готовий здати Путіну країни Балтії: ексглава НАТО зізнався у таємних переговорах з Росією

Як росіяни можуть перевірити готовність НАТО до війни?

На основі досвіду російської окупації України можна припустити, що це буде не пряме вторгнення, а гібридна операція із залученням місцевого російськомовного населення.

Можливо, буде спроба створити "Народну Республіку Нарви", а далі "зелені чоловічки" та окупація. Я спілкувався з експертами та військовими представниками країн Балтії, які відповідають за підготовку опору таким операціям. Люди там ведуть серйозну підготовку,

– сказав Андрющенко.

З погляду росіян цілком логічно робити це зараз, враховуючи поточну міжнародну ситуацію, щоб протестувати готовність НАТО до опору. Андрющенко очікує, що росіяни можуть почати діяти до 9 травня, щоб підсилити все традиційними показовими діями та парадами.

"Ще б Росія могла влаштувати провокацію, наприклад, невідомі естонці б’ють російськомовних, що стало б приводом для вторгнення. Тому краще бути напоготові й одразу дати відсіч. Росія отримає урок і відступить, як із пошкодженням кабелів у Балтійському морі", – пояснив експерт.

Зверніть увагу! Генерал армії Микола Маломуж вважає, що Росія не має достатньо ресурсів, щоб почати війну з НАТО, тому всі її подальші кроки зведуться до інформаційних атак та провокацій на кордонах із країнами НАТО. На його думку, якщо ж росіяни таки наважаться напасти, то це обернеться провалом на всіх фронтах.

