Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що якщо росіяни все ж спробують напасти, то це може закінчитись повним крахом.

Чому Росія не готова до великої війни з НАТО?

Росія продовжить організовувати провокації, інформаційні атаки та військові маневри на кордонах, щоб тримати країни-члени НАТО в напрузі та демонструвати силу. Польща вже виявила групи, причетні до підготовки таких диверсій.

Будь-які російські військові операції проти НАТО зіткнуться з німецькими, польськими контингентами та армією Фінляндії. Навіть якщо США будуть осторонь, то інші великі країни НАТО, які вже розмістили контингенти в регіоні, активно протидіятимуть, залучаючи новітні технологічні ресурси та всі доступні можливості,

– пояснив Маломуж.

За словами експерта, Путін вже 23 рази не виконав ультиматумів щодо Покровська через брак ресурсів, не кажучи вже про відкриття нового фронту. У НАТО довго недооцінювали Фінляндію, але вона готова до оборони з резервом 2,5 мільйона осіб у Збройних силах та резервній армії.

"Якщо це все ж станеться, то це буде величезна війна, яка призведе до швидкого російського програшу, тому Путін просто не може дозволити собі розпочати такий конфлікт", – зазначив Маломуж.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав, що історія з витоком закритої інформації з кабінетів у Брюсселі до Москви, може мати серйозні наслідки, ніж здається на перший погляд. На його думку, ЄС або свідомо зберіг канал комунікації з Кремлем через оточення Віктора Орбана, або недооцінив потенційні наслідки такої політики.

