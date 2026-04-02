Про це пише ISW (Інститут вивчення війни).

Навіщо Росія гучно говорить про свої "успіхи"?

Російська влада демонструє впевненість у "неминучому" захопленні всієї Донеччини. В американському Інституті вивчення війни вважають, що такі сигнали адресовані насамперед США – Кремль намагається посилити тиск на Україну, домагаючись поступок щодо Донбасу.

Попри заяви Москви, аналітики зазначають: станом на 1 квітня російські війська контролюють приблизно 99,84% Луганської області, однак кілька населених пунктів, зокрема Надія та Новоєгорівка поблизу Борової, залишаються поза їхнім контролем.

Раніше Росія вже оголошувала про "повне захоплення" регіону – зокрема у 2022 році це заявляв тодішній міністр оборони Сергій Шойгу, а подібні меседжі повторювалися й пізніше. Водночас реальна лінія фронту в області істотно не змінюється ще з осені 2022 року після українського контрнаступу на Харківщині.

Експерти розглядають такі заяви як частину інформаційної кампанії. Її мета – створити ілюзію швидкого просування російських військ, підірвати довіру до української оборони та схилити міжнародних партнерів до тиску на Київ із вимогою територіальних поступок.

Президент України Володимир Зеленський раніше повідомляв, що Росія вимагає від української сторони вивести війська з решти території Донеччини до кінця травня 2026 року. За його словами, це свідчить про те, що Кремль не обмежується лише Донбасом у своїх планах.

