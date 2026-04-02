Об этом пишет ISW (Институт изучения войны).
Зачем Россия громко говорит о своих "успехах"?
Российские власти демонстрируют уверенность в "неизбежном" захвате всей Донетчины. В американском Институте изучения войны считают, что такие сигналы адресованы прежде всего США – Кремль пытается усилить давление на Украину, добиваясь уступок по Донбассу.
Несмотря на заявления Москвы, аналитики отмечают: по состоянию на 1 апреля российские войска контролируют примерно 99,84% Луганской области, однако несколько населенных пунктов, в частности Надежда и Новоегоровка вблизи Боровой, остаются вне их контроля.
Ранее Россия уже объявляла о "полном захвате" региона – в частности в 2022 году это заявлял тогдашний министр обороны Сергей Шойгу, а подобные месседжи повторялись и позже. В то же время реальная линия фронта в области существенно не меняется еще с осени 2022 года после украинского контрнаступления на Харьковщине.
Эксперты рассматривают такие заявления как часть информационной кампании. Ее цель – создать иллюзию быстрого продвижения российских войск, подорвать доверие к украинской обороне и склонить международных партнеров к давлению на Киев с требованием территориальных уступок.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщал, что Россия требует от украинской стороны вывести войска с остальной территории Донетчины до конца мая 2026 года. По его словам, это свидетельствует о том, что Кремль не ограничивается только Донбассом в своих планах.
Россияне заявили, что захватят Донбасс силой, если Украина не согласится. Зеленский выразил удивление по поводу того, как американцы могут до сих пор верить словам оккупантов.
В ISW отметили, что такое требование адресовано Америке. Мол, если Трамп услышит, что "Украина проигрывает", он сможет дожать Зеленского. Но на самом деле у россиян много проблем. Украинские контратаки на Юге Украины имели каскадное влияние на другие участки фронта. Россия вынуждена оптимизировать распределение своих сил.