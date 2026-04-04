Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что если россияне все же попытаются напасть, то это может закончиться полным крахом.

Почему Россия не готова к большой войне с НАТО?

Россия продолжит организовывать провокации, информационные атаки и военные маневры на границах, чтобы держать страны-члены НАТО в напряжении и демонстрировать силу. Польша уже обнаружила группы, причастные к подготовке таких диверсий.

Любые российские военные операции против НАТО столкнутся с немецкими, польскими контингентами и армией Финляндии. Даже если США будут в стороне, то другие крупные страны НАТО, которые уже разместили контингенты в регионе, будут активно противодействовать, привлекая новейшие технологические ресурсы и все доступные возможности,

– пояснил Маломуж.

По словам эксперта, Путин уже 23 раза не выполнил ультиматумов по Покровску из-за нехватки ресурсов, не говоря уже об открытии нового фронта. В НАТО долго недооценивали Финляндию, но она готова к обороне с резервом 2,5 миллиона человек в Вооруженных силах и резервной армии.

"Если это все же произойдет, то это будет огромная война, которая приведет к быстрому российскому проигрышу, поэтому Путин просто не может позволить себе начать такой конфликт", – отметил Маломуж.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок сказал, что история с утечкой закрытой информации из кабинетов в Брюсселе в Москву, может иметь серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд. По его мнению, ЕС или сознательно сохранил канал коммуникации с Кремлем через окружение Виктора Орбана, или недооценил потенциальные последствия такой политики.

