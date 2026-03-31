Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в ефірі 24 Каналу припустив, що історія зі зливом даних через оточення Віктора Орбана значно небезпечніша, ніж здається. На його думку, ЄС або свідомо залишив у своїй системі канал контакту з Кремлем, або не до кінця усвідомив наслідки такої гри.

Чому ЄС не карає Угорщину?

Проблема виглядає значно ширшою, ніж просто черговий скандал навколо Угорщини. Йдеться вже не лише про поведінку Будапешта, а про те, чому в самому Брюсселі роками не переходять до рішень, які реально зупинили б цю гру. Саме ця млява реакція і зробила можливим нинішній витік.

Нагадаємо! Журналісти VSquare оприлюднили стенограми розмов Петера Сіярто з Сергієм Лавровим та іншими російськими посадовцями. Із цих записів випливає, що Угорщина могла передавати Москві закриту інформацію про санкційні дискусії в ЄС і погоджувалася допомогти з виключенням сестри Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлової з європейського санкційного списку. Через сім місяців її справді прибрали з переліку.

З 2018 року в Євросоюзі діють механізми перевірки того, наскільки Угорщина дотримується правил і директив блоку. За цей час Брюссель так і не перейшов до рішень, які реально змінили б поведінку Будапешта. Тому нинішні повідомлення про можливий злив інформації до Кремля через Петера Сіярто виглядають уже не як окремий скандал, а як наслідок тривалої поблажливості.

Їх треба вигнати, їх просто-напросто треба прибрати з Європейського Союзу, тому що вони шкодять,

– наголосив Клочок.

Після таких сигналів у Брюсселі вже не можуть удавати, що не розуміють, з ким мають справу. Якщо там знають про тісні контакти угорської влади з Москвою, бачать спроби лобіювати зняття санкцій з окремих росіян, але роками не перекривають цей канал, значить або свідомо залишають його для контактів із Кремлем, або не усвідомлюють усіх наслідків. І така бездіяльність уже стає проблемою не лише для України, а й для самого Євросоюзу.

Ви запустили до себе щура, ви знаєте, що він щур. Значить, або він вам треба в Європейському Союзі для контактів із Кремлем, або ви просто не розумієте всіх наслідків,

– сказав аналітик.

Найнебезпечніше в цій історії не тільки те, що Сіярто міг домовлятися з Москвою про послаблення санкцій. Значно гірше, що Європа досі не зробила з цього жорстких висновків, хоча проблема триває вже роками.

Як Орбан зблизився з Кремлем?

Орбан не завжди був союзником Путіна. Колись він публічно виступав проти Кремля, але згодом в Угорщині закріпилися російські олігархи з великими грошима, і політична лінія Будапешта почала змінюватися. Відтоді дружба з Москвою стала для угорської влади не випадковістю, а частиною моделі утримання впливу.

Він же був яскравим противником Путіна. Але потім з'явилися російські олігархи в Угорщині, які пустили коріння, які туди зайшли з великими грішми. І в Орбана все склалося зовсім по-іншому. І любов, і дружба із Росією виникла,

– наголосив Клочок.

У Брюсселі не могли не бачити, як змінюється курс Угорщини. Тому найбільша проблема вже не тільки в самих контактах Будапешта з Москвою, а в тому, що Євросоюз роками спостерігає за цим і не відповідає рішеннями, які реально зупинили б таку гру. Саме ця млява реакція і відкриває простір для нових зливів, торгів навколо санкцій і політичного шантажу всередині самого ЄС.

В Європі цього не знали? Знали. І саме відсутність належної реакції на те, що робиться, це, як на мене, найбільша загроза,

– сказав аналітик.

Історія із Сіярто для Європи небезпечна не лише змістом самих переговорів із Кремлем. Вона ще раз показує, що стара поблажливість до Орбана вже перетворилася на проблему для самого Євросоюзу.

Що відомо про скандал навколо Угорщини в ЄС?